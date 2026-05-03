Liam Lawson se excusó tras provocar el vuelco de Pierre Gasly en el GP de Miami: “No tenía cambios y no pude frenar”

Mientras Pierre Gasly reconoció que el accidente sufrido en el Gran Premio de Miami fue el peor de toda su carrera en la Fórmula 1, el otro involucrado en el episodio que terminó con vuelco del piloto francés de Alpine, Liam Lawson, también dio su versión de los hechos y reveló un dato clave: se le trabó la caja de cambios.

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En diálogo con la prensa internacional luego de su abandono, Lawson explicó que el mismo no se dio por daños tras impactar con Gasly, sino por la pérdida de control sobre los cambios en su RB, producto de un fallo de la caja de cambios. “Cuando frené, se trabó la caja y se puso en neutro. Básicamente me quedé sin cambios y no pude frenar“, señaló.

“Es algo que no me había pasado antes. Obviamente, es un tema grave para nosotros y tuvimos que retirar el auto por ello. Es una pena, obviamente también para Pierre (Gasly), porque me lo llevé conmigo. Es una pena para ambos”, completó el neozelandés.

Over goes Gasly's Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

El haber quedado fuera de carrera significó que Gasly cayó un puesto en el campeonato de pilotos, siendo superado por Max Verstappen, y quedando en la novena posición, con 16 puntos. Por su parte, Liam Lawson sigue en el décimo puesto, con 10 puntos sumados hasta la fecha.

Resultados del GP de Miami de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari)* Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF – Nico Hulkenberg (Audi)

DNF – Isack Hadjar (Red Bull)

DNF – Pierre Gasly (Alpine)

DNF – Liam Lawson (RB)

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*Charles Leclerc terminó sexto pero fue sancionado con 20 segundos y cayó al octavo puesto.

La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 22 al 24 de mayo, con el Gran Premio de Canadá, un clásico

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