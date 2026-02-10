Franco Colapinto, uno de los siete pilotos que se juegan su futuro en la F1 en 2026

Restan apenas 25 días para que la Fórmula 1 encienda sus motores en Australia y de inicio a su temporada 2026. Sí, en el medio todavía restan los tests que tendremos esta semana y la próxima en Bahréin, pero lo cierto es que el futuro de muchos pilotos, incluyendo el de Franco Colapinto, será evaluado desde el mismo momento en que ese semáforo se ponga en verde en Melbourne Park.

En total, son siete los pilotos que tienen pactado a finalizar sus respectivos contratos tras la bandera a cuadros en Abu Dhabi, y si bien habrá 24 Grandes Premios hasta ese momento, esa incertidumbre sobre sus futuros, es algo que se mantendrá en el inconsciente de cada uno de ellos hasta que llegue la definición sobre sus respectivos futuros.

Lo curioso es que no solo son los novatos quienes deberán enfrentar esta situación, sino también campeones mundiales y candidatos al título para esta misma temporada. A continuación los repasamos:

Los 7 pilotos cuyos contratos terminan en 2026

Fernando Alonso

Alonso entrará en el último año con Aston Martin, y su futuro dependerá del auto. (Getty)

Fernando Alonso iniciará la temporada 2026 de la Fórmula 1 con 44 años, y la finalizará con 45. Si bien su nivel se mantiene entre los más altos de la categoría, Alonso esperaba esta temporada con la esperanza de que Adrian Newey le diera un auto competitivo para volver a pelear por un título, dos décadas después de su última conquista.

Su futuro dependerá de cómo de bueno sea el auto, y de cómo continúe respondiendo su físico a su edad.

George Russell

Russell vuelve a tener un año de contrato, aunque espera ahora pelear por el título. (Getty)

Mercedes es, en la previa, la escudería candidata a ganar el campeonato del mundo. Por lo que George Russell está en una posición de privilegio para luchar por su primer título. De cumplir con las expectativas dependerá su futuro.

Kimi Antonelli

A Antonelli también le renovaron por apenas un año, algo clásico en Mercedes recientemente. (Getty)

Kimi Antonelli tuvo una temporada debut con bastante altibajos, pero que sobre la última parte fue en constante ascenso. El 2026 será un año para respaldar ello y demostrar que es el futuro de Mercedes.

Isack Hadjar

Hadjar tendrá la tarea más dura de todas: ser compañero de Verstappen. (Getty)

A Isack Hadjar lo pusieron en la butaca caliente, la que se ha cargado a cada piloto que se sentó en ella en los últimos años. Checo Pérez, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon… Nadie ha podido afianzarse al lado de Max Verstappen, y ahora le tocará a Hadjar intentarlo.

Liam Lawson

A Lawson le tocará ser la referencia en Racing Bulls. (Getty)

El neozelandés pasó de ser el piloto novato al más experimentado de su escudería, ya que compartirá Racing Bulls con el único rookie del 2026. Se le exigirá más que nunca hasta ahora en su carrera, y es uno de los pilotos que más tiene por demostrar en la F1.

Arvid Lindblad

Lindblad, el único rookie para el 2026. (Getty)

El prodigio de Red Bull finalmente llegó a la Fórmula 1. Muchos lo consideran el ‘nuevo Max Verstappen’, pero si eso es cierto, hay que recordar que Max se golpeó mucho en sus inicios. Habrá que ver con qué chip llega Lindblad, y cuanto le permiten equivocarse en Racing Bulls.

Franco Colapinto

2026 será el primer año completo de Colapinto en la F1. (Prensa Alpine)

Llegamos a Franco. Colapinto puede que recién esté ingresando en su primera temporada completa en la Fórmula 1, pero eso no quiere decir que no esté adecuado a la presión de que su futuro dependa de su rendimiento. Ya lo vivió en 2024, y se ganó un lugar para el 2025, y en 2025 también se ganó un lugar para el 2026.

En su caso, tener esa fecha límite a final de temporada es tener mayor relajación que nunca hasta ahora en su carrera, y no hay dudas que aprovechará su primera pretemporada y el primer auto en el que ha sido fundamental para su desarrollo, para finalmente poder afianzarse en la categoría.

En síntesis

La temporada 2026 de Fórmula 1 inicia en 25 días en Australia.

Siete pilotos terminan sus contratos actuales tras el Gran Premio de Abu Dhabi.

