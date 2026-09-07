Detuvieron a Bernie Ecclestone, exjefe de la Fórmula 1: “Tenía un arma”

El británico que lideró la expansión de la máxima categoría en la década del '70 protagonizó un insólito episodio en un aeropuerto.

En la previa del Gran Premio de España, en lo que será la primera carrera en el Madring, la detención de Bernie Ecclestone sacudió a la Fórmula 1. El exresponsable de la comercialización de la categoría hasta 2017 tuvo problemas con la policía en su arribo a Portugal.

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Proveniente de Suiza, el exdirigente de 95 años aterrizó este lunes en Tires Aerodrome de Cascais, donde las autoridades detectaron que llevaba una escopeta entre sus pertenencias a bordo de su jet privado.

“Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso”, explicó Ecclestone, que permaneció bajo custodia por algunas horas. Luego, describió aquel proceso como “una molestia constante”.

“Me preguntaron si tenía un libro azul (permiso para transportarla) y les dije que nunca viajo con documento así, prácticamente con ninguno. Dijeron que me arrestarían, pero después de lo que parecieron horas, lo solucionamos”, compartió el expiloto.

Ecclestone y su esposa Fabiana. (Foto: Getty)

Finalmente, detalló cómo su esposa, la brasileña Fabiana Flosi, destrabó esta incómoda situación: “Fabi ha ido a Lisboa para entregar el arma, o pagar el impuesto o lo que sea necesario para introducirla, o para entregarla al final”.

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