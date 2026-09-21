El mediocampista suizo fue acusado de adulterar un certificado de vacunación y admitió todo a través de un comunicado.

En el comienzo de una nueva Fecha FIFA, los europeos afrontarán una etapa de la UEFA Nations League, aunque la Selección de Suiza no contará con una de sus principales figuras. Granit Xhaka, envuelto en un escándalo judicial, no fue convocado para esta ventana.

Autoridades suizas llevan una investigación contra el mediocampista por la falsificación de documentos que indicaban que se había vacunado contra el Covid-19. El propio jugador admitió el delito a través de un breve, pero contundente comunicado.

“En aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre”, explicó el actual futbolista de Sunderland.

Y confesó: “En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas. Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo siento”.

Por este delito, en Suiza le pueden dar una pena de hasta 5 años de prisión, si las investigaciones prosperan en contra del futbolista. En la misma línea, está bajo la lupa una médica de Lucerna acusada de brindar certificados sin aplicar vacunas. A la profesional ya le incautaron documentación en 2023 por este asunto.

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El comunicado de Granit Xhaka

En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Me gustaría expresarme personalmente al respecto.

En relación con la vacunación contra el Covid-19, en aquel momento me sentía muy inseguro y tenía grandes dudas. Desconfiaba profundamente de la vacuna y estaba marcado por el miedo y la incertidumbre.

En esta situación emocionalmente agitada, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por las vías previstas.

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Hoy veo con claridad que ese camino no fue correcto. Fue un error. Lo siento.

Asumo la responsabilidad por esta decisión, colaboraré en el esclarecimiento de los hechos y cooperaré plenamente con las autoridades competentes.

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