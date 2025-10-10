Es tendencia:
Franco Colapinto, a tres carreras de subirse a un podio histórico de argentinos en la F1 con Fangio y Reutemann

Por Germán Celsan

La historia y el linaje que tiene Argentina en el deporte motor es indiscutible, es una de las naciones con mayor tradición del mundo y grandes referentes históricos como Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y Froilán González en el plano de la Fórmula 1. Y, poco a poco, Franco Colapinto se va ganando un lugar entre esos nombres que dejaron su huella.

Lógicamente, apenas tiene 22 años y mucho, muchísimo camino por recorrer antes de poder medirse de igual a igual con esas grandes leyendas y otras del automovilismo nacional como Juan María Traverso o Roberto Mouras. No obstante, en lo que a la Fórmula 1 respecta, Franco Colapinto se metió cuarto en una tabla histórica y está a tres carreras de ubicarse tercero.

Se trata de la tabla de cantidad de vueltas dadas en la máxima categoría. Franco, entre sus pasos por Williams y Alpine, suma ya 1088 giros dentro de la Fórmula 1, lo cual lo ubica por delante de Gastón Mazzacane, que quedó en el quinto puesto con 1057 vueltas completadas en la categoría.

Delante de él quedan los tres nombrados anteriormente, Lole Reutemann, Juan Manuel Fangio y Froilán González, tres ganadores argentinos en la máxima. Y, de no mediar ningún inconveniente, en tres Grandes Premios, Franco Colapinto debería subirse a ese podio histórico. Froilán González ocupa el tercer puesto, con 1296 vueltas giradas. El pampeano corrió en la F1 por una década, pero claro, en aquel entonces había muchas menos carreras por temporada y de menos vueltas.

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin se corre a 56 vueltas, y luego los Grandes Premios de México y Brasil tienen 71 cada uno, con lo cual todavía le faltarían unas 10 vueltas a Colapinto para superar a Froilán González. Sin embargo, en Austin hay carrera sprint, lo que le permitirá a Colapinto sumar más vueltas antes de llegar a Interlagos y superar allí la marca. Siempre y cuando, claro, complete la totalidad de la carrera en cada una de sus próximas presentaciones.

Los pilotos argentinos con más vueltas en la historia de la F1

  1. Carlos Reutemann – 6986 vueltas
  2. Juan Manuel Fangio – 3022 vueltas
  3. Froilán González – 1296 vueltas
  4. Franco Colapinto – 1088 vueltas
  5. Gastón Mazzacane – 1047 vueltas
  6. Roberto Mieres – 807 vueltas
  7. Esteban Tuero – 613 vueltas
  8. Carlos Menditeguy – 497 vueltas
  9. Onofre Marimón – 415 vueltas
  10. Ricardo Zunino – 373 vueltas
    Vía Alpine y StatsF1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Al no haber carrera este fin de semana, la Fórmula 1 reanudará su campeonato el próximo 19 de octubre, donde Franco Colapinto volverá a decir presente. Cabe recordar que Austin contará con carrera sprint, lo que significa que habrá solo una práctica libre. Teniendo en cuenta la zona horaria, esta vez todo se llevará a cabo durante la tarde de Argentina.

  • Práctica libre 1: viernes 17 de octubre 14:30
  • Clasificación sprint: viernes 17 de octubre 18:30
  • Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00
  • Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00
  • Carrera: domingo 19 de octubre 16:00
