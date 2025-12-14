Tras su salida de Red Bull, Helmut Marko hizo una inesperada revelación sobre su frase racista contra Checo Pérez: “Se jugaba sucio”

Con la consagración de Lando Norris, se cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 y las escuderías ya trabajan en la próxima campaña. En ese contexto, ya se están viendo importantes movimientos y uno de los más sorpresivos de los últimos días fue la salida de Helmut Marko como asesor de Red Bull.

El de 82 años le puso fin a su ciclo en el equipo austríaco tras 20 años en él y 6 Campeonatos de Constructores, además de 8 de Pilotos. Tras confirmarse su salida, apuntó contra Christian Horner por la interna que generó en la escudería y se negó haber emitido comentarios racistas contra Sergio Pérez.

“Esos últimos años con Horner no fueron agradables. Se jugaba sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos”, disparó Marko a El Limburger sobre Horner y sus aliados en Red Bull.

“Igual que hubiera difundido en 2024 que el desarrollo de nuestro motor estaba atrasado y que por eso perderíamos a Ford como patrocinador. Nunca dije eso, pero Horner quiso utilizarlo para suspenderme. Como Max entró en la brecha en Jeddah, no ocurrió”, se extendió sobre el comienzo de la temporada 2024.

Checo Pérez y su regreso a la Fórmula 1

Mientras en Red Bull buscan culpables por haber perdido los últimos Campeonatos de Constructores y la posibilidad de que Max Verstappen ganara su quinto título consecutivo, el mexicano se prepara para su vuelta triunfal a la máxima categoría del automovilismo.

Junto a Valtteri Bottas, Pérez será uno de los dos pilotos de la flamante escudería de Cadillac, que hará su debut en la temporada 2026. Así, habrá 22 monoplazas en la categoría a partir de la próxima campaña.

