Mientras se prepara para el Mundial 2026, Lionel Messi llegó a su valor de mercado más bajo en 20 años

Hace apenas un puñado de días, Lionel Messi sumó un nuevo título para su ya gigante palmarés. El mismo fue con Inter Miami, en el marco de la presente temporada de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Sin ningún tipo de dudas, una enorme noticia para el astro a seis meses de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Sin embargo, el paso del tiempo es completamente inevitable. El ex jugador de Barcelona y Paris Saint-Germain ya tiene 38 años de edad y eso se traslada a su valor de mercado. De hecho, según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt luego de su última actualización, La Pulga padeció una nueva merma en su cotización.

A partir de este momento, el valor de mercado del campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 es de solamente 15 millones de euros. Sí, un monto completamente impensado algunos años atrás, cuando el oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe, dominaba la escena por completo, también con respecto a las cotizaciones.

Desde junio de 2025, el valor de mercado de Messi era de 18 millones de euros, luego de haber bajado desde los 20 millones de la propia moneda. Con esa cifra se mantuvo un semestre hasta que, finalmente, antes de completar el corriente año y mientras se prepara para la próxima Copa del Mundo, recibió una novedad negativa.

Lionel Messi, astro argentino tras salir campeón con Inter Miami. (Foto: Getty)

De esta manera, Messi llegó a su valor de mercado más bajo en prácticamente dos décadas. Es que igualó los 15 millones de euros de cotización que tenía en enero de 2026, hace 20 años. Solamente a fines de 2005 expuso un monto menor en su valía, cuando, a los 18 años de edad, solamente contaba con 5 millones de euros en su ficha.

Por otra parte, la cotización más alta en toda la carrera de Messi como futbolista profesional se alcanzó entre el 31 de diciembre de 2017 y el 20 de diciembre de 2018. Durante ese período que comprendió casi un año, el surgido de las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario contó con un valor de mercado de 180 millones de euros.

Este repaso se traduce en una nueva demostración de cómo las cotizaciones de los futbolistas, a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, han aumentado progresivamente y considerablemente. De hecho, en la actualidad, hay tres jugadores que tienen un valor de 200 millones de euros, algo que jamás alcanzó Messi: Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Los 10 jugadores más valiosos del mundo

Erling Haaland: 200 millones de euros

Kylian Mbappé: 200 millones de euros

Lamine Yamal: 200 millones de euros

Jude Bellingham: 160 millones de euros

Vinícius Júnior: 150 millones de euros

Pedri: 140 millones de euros

Jamal Musiala: 140 millones de euros

Michael Olise: 130 millones de euros

Bukayo Saka: 130 millones de euros

Cole Palmer: 120 millones de euros

