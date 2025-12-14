Con el calendario 2025 transitando sus últimos días, las evaluaciones anuales y la proyección de los futbolistas cobran protagonismo. En este contexto, el sitio especializado Transfermarkt publicó su última actualización de valores de mercado. Y si bien la escena aparece dominada por un triple empate, con Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé tasados en 200 millones de euros, la presencia argentina se hace sentir dentro del Top 20.

El encargado de portar la bandera albiceleste en lo más alto del ranking económico es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid se ubica en el 16° puesto a nivel mundial, con una cotización que no sufrió depreciaciones y se mantuvo en los 100 millones de euros. El dato resulta significativo teniendo en cuenta que la Araña no vive su mejor presente y afronta ciertos cuestionamientos de la hinchada Colchonera.

El podio, con un triple empate

Detrás de Álvarez, la lista de jugadores argentinos presenta una paridad notable entre tres pilares de la Selección Argentina, todos valuados en 85 millones de euros, aunque con realidades dispares.

El primero en aparecer es Lautaro Martínez, quien cierra el año con una curva de rendimiento ascendente, ratificada por un reciente doblete que devolvió a Inter a la cima de la Serie A. En la misma línea financiera se encuentra Enzo Fernández, que incrementó su cotización gracias a una temporada sólida, en la que ya suma cinco goles.

Enzo Fernández, figura en Chelsea, uno de los argentinos más cotizados en el mercado (Getty).

La contracara de este trío es Alexis Mac Allister. El volante del Liverpool decayó levemente en la última actualización de mercado valor de mercado, aunque la cifra representaría una leve baja respecto a mediciones anteriores, consecuencia directa del delicado momento colectivo que atraviesa el conjunto de Anfield.

Las promesas que piden pista

El Top 5 lo completa Cristian Cuti Romero, cuya ficha alcanzó los 60 millones de euros, consolidándose como uno de los zagueros más caros del planeta. Sin embargo, lo más llamativo del ranking es la irrupción definitiva de la nueva guardia en la segunda mitad de la tabla.

El primero es Nico Paz (6°), la gran revelación del Calcio. Con un valor de 55 millones de euros, el volante se destaca como el líder futbolístico del Como y una de las figuras jóvenes de la liga italiana. Luego, pese a no contar con excesiva continuidad, en el séptimo escalón aparece Franco Mastantuono por quien el mercado valora su proyección y lo cotiza en 50 millones de euros. El octavo puesto, con 45 millones de cotización, le corresponde a Alejandro Garnacho.

Nicolás Paz sigue ganando terreno en la cancha y en su valor de mercado (Getty).

La lista de los diez más valiosos se cierra con dos apellidos que vienen pidiendo pista. En el noveno lugar aparece Giuliano Simeone, quien ascendió a los 40 millones de euros; y finalmente, Matías Soulé, figura de la Roma, completa el ranking con un precio de mercado de 35 millones de euros.

El Top 10 de los argentinos más valiosos

Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 100 millones de euros. Lautaro Martínez (Inter): 85 millones de euros. Enzo Fernández (Chelsea): 85 millones de euros. Alexis Mac Allister (Liverpool): 85 millones de euros. Cristian Romero (Tottenham): 60 millones de euros. Nico Paz (Como): 55 millones de euros. Franco Mastantuono (Real Madrid): 50 millones de euros. Alejandro Garnacho (Chelsea): 45 millones de euros. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid): 40 millones de euros. Matías Soulé (Roma): 35 millones de euros.

