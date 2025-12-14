Sin éxito, sondearon a un cuestionado por los hinchas de Boca: el motivo por el que se quedará en el club

Mientras el plantel se encuentra de vacaciones, Juan Román Riquelme junto a la dirigencia de Boca, trabajan en el mercado de pases, ya que además de salidas de futbolistas que quedaron en libertad de acción, otros relegados y cuestionados podrían marcharse en caso de llegar una oferta.

En este contexto, uno de los que contó con la posibilidad de irse fue el peruano Luis Advíncula. El lateral derecho, que pasó de héroe a villano por su rendimiento a lo largo del último año y medio, recibió sondeos del exterior que finalmente no se concretaron en ofertas formales.

Según pudo saber Bolavip, más allá de sondeos que llegaron al entorno del futbolista, Advíncula va a seguir en Boca hasta el 31 de diciembre de 2026, cuando termina su contrato, ya que ningún equipo pudo igualar el salario que percibe en el equipo argentino, a tal punto que solamente ofrecieron la mitad del mismo.

De esta manera, el lateral derecho de 35 años continuará en el Xeneize por lo menos por una temporada más. Luego de esto, todo indica que no renovará su contrato con la institución, por lo que regresará a su país natal para transitar los últimos años de su carrera profesional.

Luis Advíncula seguirá en Boca en la temporada 2026.

Pensando en la temporada 2026, Advíncula buscará volver a ganarse un lugar como titular. Con Úbeda como entrenador no tuvo demasiadas oportunidades, ya que quien le ganó el puesto fue Juan Barinaga y su última vez desde el inicio fue en la fecha 3 del Clausura, en la derrota 1 a 0 contra Huracán.

Desde allí perdió su puesto, por lo que fue suplente en todos los partidos y solamente vio minutos tres oportunidades. La última vez que ingresó, fue en la fecha 14 de los grupos del Torneo Clausura, cuando sumó 29 minutos en la victoria 2 a 1 ante Estudiantes como visitante.

Los números de Luis Advíncula en la temporada

A lo largo del curso 2025, el lateral derecho de 35 años disputó un total de 24 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1498 minutos en cancha.

Datos claves

Luis Advíncula permanecerá en Boca hasta el 31 de diciembre de 2026 , fin de su contrato.

permanecerá en hasta el , fin de su contrato. El lateral de 35 años comenzará porque ningún equipo igualó su salario actual.

su salario actual. Advíncula disputó 24 partidos en la temporada 2025, anotando un gol y una asistencia.

