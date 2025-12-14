Es tendencia:
Toda la verdad sobre la chance de que Miguel Borja se convierta en refuerzo de Boca en este mercado de pases

El delantero colombiano que se va libre de River en cuestión de días, cada vez más vinculado al Xeneize desde sus declaraciones.

Por Nahuel De Hoz

Luego de las inesperadas declaraciones que sorprendieron a todos, cada vez toma más fuerza una posible llegada de Miguel Borja a Boca. Aunque todavía transita sus últimos días con contrato vigente en River, el colombiano no le cerró las puertas a una posible estadía en la vereda opuesta, lo que generó ilusión en los hinchas del Xeneize que lo piden efusivamente por las redes sociales.

Hace apenas unos días, el Colibrí fue consultado sobre un eventual arribo al conjunto de la ribera y, lejos de descartar la opción, contestó: “No me pongan en esa… Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas“. Desde ese momento y mientras se desarrolló el enojo del lado Millonario, los simpatizantes exigen que vista la azul y oro en 2026.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, hasta el momento no hubo comunicación entre Boca y Borja. Hay que tener en cuenta que el mercado de pases de cara al próximo año recién está empezando, por lo que aún es muy prematuro asegurar fichajes, y además la pretemporada está planificada para el 2 de enero, lo que permite un margen de tiempo para las negociaciones.

Pensando en la ventana de transferencias, la prioridad de Boca es apuntar a un defensor, un volante y un delantero para darle un salto de calidad al plantel de cara a la Copa Libertadores 2026. A su vez, cabe destacar que dentro de cada posición a reforzar hay varias opciones, por lo que no se limita a un solo jugador por puesto pretendido a mejorar en este mercado de pases.

Además, según pudo saber BOLAVIP, desde Boca ya se comunicaron con un delantero que no es el Colibrí. En definitiva, todo indica que Borja es una opción como posible incorporación pero no el “elegido” o denominado prioridad. Por ese motivo, si se caen algunas alternativas de atacantes, el colombiano podría escalar en la consideración y en ese caso se aceleraría con más fuerza.

De esta manera, desde Boca desmienten que haya existido una comunicación con Borja, aunque no la descartan para el futuro. El delantero de 32 años se convierte en agente libre a partir del 1° de enero, por lo que Juan Román Riquelme solo debería negociar con él de forma directa y no ante un club en primera instancia, en este caso River, porque ya no tendría contrato.

DATOS CLAVE

  • Las especulaciones surgieron a partir de las declaraciones de Miguel Borja (quien está por finalizar su vínculo con River) afirmando que “Uno no puede cerrar las puertas” a jugar en Boca.
  • Hasta el momento, no ha habido comunicación oficial entre la dirigencia de Boca y Miguel Borja.
  • Boca tiene como prioridad reforzar el plantel con un defensor, un volante y un delantero para la Copa Libertadores 2026.
  • Se confirmó que Boca ya se comunicó con otro delantero (distinto a Borja). Esto indica que, aunque Borja es una opción viable como agente libre a partir del 1 de enero, no es la prioridad actual.
