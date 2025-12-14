Tras el conflicto con Verón, AFA le dedicó un tibio posteo a Estudiantes por ser el campeón del Torneo Clausura 2025

Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, Estudiantes venció 5 a 4 a Racing en la tanda de penales y de esta manera se consagró campeón del Torneo Clausura 2025, por lo que logró el boleto a la Copa Conmebol Libertadores 2026 y jugará el Trofeo de Campeones contra Platense.

Minutos después de la consagración del equipo comandado por Eduardo Domínguez, desde la cuenta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicaron un tibio mensaje para saludar al equipo, en medio de la pelea con su presidente, Juan Sebastián Verón.

“Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y se consagró campeón del Torneo Clausura Betano. ¡Felicitaciones!”, dice el posteo, junto a una foto de los jugadores del Pincharrata celebrando el empate agónico de su goleador, Guido Carrillo.



Cabe destacar que en las últimas semanas la relación entre AFA y el elenco platense poco a poco se fue deteriorando. El punto de inflexión fue el pasillo de espaldas que le hizo Estudiantes a Rosario Central en la previa de los octavos de final, cuando el Canalla mostró el título de liga 2025.

Tal es así que después de esto se decidió sancionar a los jugadores del Pincha con dos fechas de suspensión de cara al Torneo Apertura 2026, así como también a Santiago Núñez por tres meses sin poder portar la cinta de capitán. Además, Verón recibió seis meses sin ejercer cargos políticos en la institución.

Ante esto, la Brujita tomó la decisión de apelar ante el TAS, con el objetivo de poder estar nuevamente en el club para la próxima temporada. En forma de desafío ante la AFA, fue al Madres de Ciudades junto a los hinchas en la popular, ya que de esa manera sí podía estar en el encuentro.

El posteo de Chiqui Tapia para felicitar a Estudiantes

Con el presidente de la AFA también hubo polémicas en las últimas semanas. Tapia, quien estuvo presente en la entrega de medallas a los jugadores de Estudiantes previo a levantar el trofeo de campeón, también le dedicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) al elenco platense.

“Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha”, tiró.

