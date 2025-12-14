Boca hoy: la verdad sobre Herrera, buscan a Blondel y Solís se va libre

Con el plantel licenciado por vacaciones, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca se encuentran trabajando en un mercado de pases movido. El mismo, no solo tendrá incorporaciones, sino que también salidas de futbolistas que no tienen minutos.

La verdad sobre el dilema de Ander Herrera en Boca

Si bien es cierto que los futbolistas de Boca están licenciados hasta el 2 de enero que comienza la pretemporada de manera oficial, la situación de Ander Herrera es un tanto más delicada. Mientras los cañones apuntan a resolver cuál será el cuerpo técnico en 2026, el mediocampista viajó a España y es una verdadera incertidumbre si continuará en Argentina o se retira del fútbol.

El propio Juan Román Riquelme lleva a cabo la decisión de mantener a Claudio Úbeda a cargo del plantel o decide ir en busca de un nuevo equipo de trabajo. Pero a su vez, tiene un problema parecido con el volante europeo que regresó a su país para estar de vacaciones junto a su familia y los diversos rumores sobre un posible no retorno se hicieron presentes en los últimos días.

Huracán quiere negociar con Boca por Lucas Blondel

En el mundo Boca están pendientes de lo que sucederá con el futuro de Claudio Úbeda, quien todavía tiene pendiente una charla con Juan Román Riquelme porque no se definió si seguirá al frente del plantel. Mientras tanto, el presidente piensa en el mercado de pases.

Durante las últimas semanas, desde Huracán manifestaron su interés para llevarse a Williams Alarcón, quien fue un expreso pedido de Diego Martínez, el DT que regresó a la institución tras su paso por Cerro Porteño. Pero el ex estratega xeneize también pretende a otro jugador que está borrado.

Nazareno Solís se va de Boca tras 9 años

En un mercado de pases que promete muchos movimientos, Boca le pondrá punto final a una de sus relaciones contractuales más extensas del club en el siglo. Después de 9 años y medio, Nazareno Solís dejará de pertenecer al Xeneize para continuar su carrera en Deportivo Madryn.

El delantero terminará su vínculo el próximo 31 de diciembre y dejará de ser futbolista del equipo de la Ribera. Con el pase en su poder, llegará a la Patagonia, donde jugó cedido durante todo 2025 en la histórica campaña donde casi consigue el ascenso a la Liga Profesional.