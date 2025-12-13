Racing vs. Estudiantes de La Plata ONLINE y EN VIVO vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Este sábado se paraliza el fútbol argentino para vivir la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes de La Plata. El partido que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero comienza a partir de las 21 horas y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, aunque podés seguirlo en vivo por Bolavip.
