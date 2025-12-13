Es tendencia:
Racing vs. Estudiantes de La Plata ONLINE y EN VIVO vía ESPN Premium y TNT Sports por la final del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

En Santiago del Estero y a partido único, la Academia y el Pincha definen al nuevo campeón del fútbol argentino.

Por Nahuel De Hoz

Adrián Maravilla Martínez y Tiago Palacios, protagonistas de Racing y Estudiantes.
© GettyAdrián Maravilla Martínez y Tiago Palacios, protagonistas de Racing y Estudiantes.

Este sábado se paraliza el fútbol argentino para vivir la final del Torneo Clausura 2025 entre Racing y Estudiantes de La Plata. El partido que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero comienza a partir de las 21 horas y cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, aunque podés seguirlo en vivo por Bolavip.

El Madre de Ciudades, colmado

Apenas quedan unos muy pocos lugares vacíos ya que los hinchas de Racing y Estudiantes agotaron las entradas para la final del Torneo Clausura 2025.

¡CONFIRMADO, ASÍ VA ESTUDIANTES!

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo.

¡CONFIRMADO, ASÍ FORMA RACING!

Verón, presente en el Madre de Ciudades

La Brujita, sancionado por la AFA, verá la final desde la tribuna junto a los hinchas de Estudiantes de La Plata.

A puro mate, la previa de Racing

Los futbolistas de la Academia vivieron las horas previas a la final compartiendo mate entre ellos, según reveló la cuenta oficial del club.

El historial en los mano a mano

Racing y Estudiantes se enfrentaron en 11 oportunidades en duelos directos: en 7 se impuso la Academia y en las 4 restantes el Pincha.

Los árbitros para la final

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
  • Quinto árbitro: Mariana Dure
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Hernán Mastrángelo

Cómo llegó Estudiantes a la final

  • Rosario Central 0-1 Estudiantes | Octavos de final
  • Central Córdoba 0-1 Estudiantes | Cuartos de final
  • Gimnasia 0-1 Estudiantes | Semifinal

El camino de Racing a la final

  • Racing 3-2 River | Octavos de final
  • Racing 0 (4)-(2) 0 Tigre | Cuartos de final
  • Boca 0-1 Racing | Semifinal

Las posibles formaciones de Racing y Estudiantes

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez, Duván Vergara.

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo.

