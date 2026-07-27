Colapinto fue uno de los grandes perdedores del GP de Hungría, aunque por culpa de Alpine, que sigue sin mejorar el auto

La escudería francesa no deja de perder terreno en la Fórmula 1. Fue superada por Racing Bulls y Audi y ahora compite con Aston Martin.

Se viene el receso de verano europeo en la Fórmula 1, pero antes tuvimos el Gran Premio de Hungría, que culminó con la gran victoria de Lando Norris a bordo de su McLaren. Paralelamente, no fue el fin de semana ideal para Alpine, ya que ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly pudieron sumar puntos.

Sí, el gran ganador en Hungría fue Norris, no solamente porque se quedó con su primera victoria de la temporada, sino también porque ratificó el avance tras las mejoras traídas por McLaren en un fin de semana que ha sido impecable. Le ganó de principio a fin a Oscar Piastri, su compañero de equipo, más allá de los problemas que tuvo el australiano.

Alpine y Colapinto, los grandes perdedores

Paralelamente, Alpine y Franco Colapinto terminan siendo los perdedores del fin de semana. No por el manejo del argentino y tampoco por el manejo de Pierre Gasly, su compañero de equipo, sino porque, al final de cuentas, la escudería francesa no puede pretender sacar mejores resultados si no trae mejoras en el auto.

Viene Racing Bulls y te cambia un auto prácticamente entero, primero con el de Lindblad y luego con el de Lawson. Al mismo tiempo, viene Audi mejorando su motor, porque le permitieron mejoras en el motor y en el chasis. Sin embargo, Alpine no puede progresar si no trae mejores estructuras a su monoplaza. Y este es un error del equipo, que no lo salva ni Colapinto, ni Gasly, ni Briatore, ni nadie.

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Desde el inicio de la temporada que nos pusieron a esperar por el alerón delantero que finalmente llegó, pero que no significó un cambio importante para el equipo. Y, cuando vemos que las otras escuderías evolucionan estructuralmente, Alpine no hace nada. Fue el único equipo que no trajo ninguna evolución este fin de semana en Hungría.

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Por su parte, a Colapinto se le complicó desde el viernes, no pudiendo participar en la primera tanda de entrenamiento, algo que reglamentariamente tiene que hacer dos veces por temporada. Luego, en la segunda práctica, tuvo un accidente donde, si bien el total de vueltas que da son 10 u 11, la realidad es que dio tres vueltas lanzadas y nada más, porque las demás son de salir y entrar a los pits. Entonces llegó con tres vueltas al sábado.

Colapinto no tuvo un fin de semana feliz en Hungría. (Foto: Getty)

En la tanda de entrenamiento del sábado, el equipo le erró en la puesta a punto. Se condiciona para la clasificación, que es buena de Colapinto porque queda muy pegado a Gasly, pero que no tiene tiempo, en ningún momento del fin de semana, de probar en una ronda larga. No pudo ver el ritmo de carrera y la realidad es que el domingo no llegó a ser competitivo.

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Entonces, Alpine debe generarles expectativas a los pilotos y enfocarse en traer un auto mejor. Ni más ni menos. No hay vuelta que darle. Alpine arrancó la temporada siendo el quinto mejor equipo de la Fórmula 1, a segundos de diferencia por encima de Aston Martin. Ahora, Aston Martin ha traído mejores y es uno de los ganadores de Hungría. Y terminó con Fernando Alonso y Lance Stroll peleando con Colapinto y Gasly.

Lo cierto es que Alpine ya no solamente no le puede pelear a los Racing Bulls: ahora tampoco puede competir con los Audi y tiene que empezar a pelear con los Aston Martin, que constituían el peor equipo de la categoría, por mucho. Alpine necesita traer mejoras que funcionen, que cambien la dinámica del auto, que haga el monoplaza mejor.

Es verdad que Hungría iba a ser un circuito complicado, por ser trabado, por tener mucha curva lenta, por ser de alta temperatura y por consumir mucho neumático trasero, que es un problema que tiene Alpine. Pero la diferencia ha sido grande. Ahora prometen mejoras, pero esperemos que lleguen, que sean buenas y que tengan un impacto directo en el auto.