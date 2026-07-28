Con miras a la F1 2027: Franco Colapinto retrasó sus vacaciones y volvió a girar en el Hungaroring

El piloto argentino se volvió a subir al A526 este martes en conformidad con el programa de Pirelli.

El último fin de semana fue el peor de Alpine en toda la temporada, y un baño de realidad en la interna de la escudería, que ya no puede ocultar el deterioro en el rendimiento del auto, comparado con sus principales rivales. RB, Audi y ahora hasta Aston Martin le dan pelea a Pierre Gasly y Franco Colapinto.

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El receso de verano europeo le vendrá bien a Alpine para traer mejoras, por lo que no serán vacaciones y relajación. Eso quedará para los pilotos. O al menos, parte de eso, porque Franco Colapinto todavía no pudo iniciar sus vacaciones. En su lugar, se vio obligado a quedarse en Hungría para seguir girando en el Hungaroring, y pensando incluso en la próxima temporada.

Franco Colapinto aún no tiene contrato para la temporada 2027, pero Alpine decidió que el piloto argentino sea el que se quede a realizar los tests obligatorios de Pirelli. Ensayos pactados para martes y miércoles, donde se trabajará en el desarrollo de los neumáticos de la próxima temporada.

Luego de ello, Franco finalmente podrá iniciar sus vacaciones, que no serán tan extensas, apenas un par de días antes de tener que presentarse nuevamente en Enstone para trabajar de cara al Gran Premio de los Países Bajos. A su vez, sigue sin ser oficializado en Alpine para el próximo año, algo que se esperaba que sucediera antes de este parón.

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Cuándo es la próxima carrera de la F1 2026

El Gran Premio de Hungría fue la última carrera antes de parón de verano europeo, por lo que ahora tendremos un mes sin acción de la Fórmula 1. La próxima carrera está pactada para el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, con el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort.

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