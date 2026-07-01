Franco Colapinto reveló la ventaja con la que llega a Silverstone: “Espero sentirme más cómodo con el auto”

El piloto argentino se refirió al Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, donde buscará volver a la zona de puntos, algo que le fue esquivo en Austria.

Alpine tuvo un fin de semana complicado en el Red Bull Ring. Por primera vez en la temporada, terminó sin puntuar un Gran Premio, con Colapinto y Gasly terminando la carrera fuera de los 10 mejores, algo que esperan cambiar para el Gran Premio de Gran Bretaña.

El Gran Premio de Gran Bretaña está en Disney+

En diálogo con la web oficial de Alpine, Franco Colapinto se refirió a la expectativa que le genera poder correr en Silverstone, circuito donde ya probó el auto, algo que ve como una ventaja. “Estoy listo para Silverstone, luego de lo que fue una carrera desafiante en Austria”, comenzó Franco.

Colapinto tuvo una carrera complicada en Austria, pero espera cambiar eso.

“Espero sentirme más cómodo con el auto, ya que ya manejé el A526 en Silverstone este año, en el día de filmación y ciertamente será una prueba interesante para esta nueva generación de autos de Fórmula 1″, destacó el piloto argentino, que está duodécimo en el campeonato del mundo con 16 puntos.

“Lo de Austria no fue el resultado esperado, obviamente, fue una carrera difícil para nosotros y nos costó encontrar el balance todo el fin de semana. Pero este fin de semana tenemos que ser rápidos desde el viernes porque hay carrera sprint y dos oportunidades de puntuar. Espero poder volver a los puntos“, completó Franco en sus declaraciones.

Publicidad

Cuando es el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Gran Bretaña, en el mítico escenario de Silverstone. La carrera está pactada para el 3, 4 y 5 de julio, en un fin de semana de carrera sprint.

Horarios del GP de Gran Bretaña 2026

VIERNES 3 DE JULIO

Práctica libre: 08:30hs

08:30hs Clasificación Sprint: 12.30hs

SÁBADO 4 DE JULIO

Carrera Sprint : 08:00hs

: 08:00hs Clasificación: 12:00hs

Publicidad

DOMINGO 5 DE JULIO