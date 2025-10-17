Es tendencia:
Franco Colapinto superó a Gasly en la única prueba libre del GP de Austin: Sainz y Leclerc abandonaron y hubo bandera roja

Comenzó la actividad en el Circuito de las Américas, con una sólida actuación de Colapinto en la única prueba libre del fin de semana.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto y una sólida tanda libre en el GP de Austin
Este viernes por la tarde se llevó a cabo la única práctica libre válida para el fin de semana de carrera en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. Allí, y con una hora de sesión, los equipos buscaron sacar la mayor cantidad de información posible, ya que más adelante en la jornada se disputará la clasificación sprint.

Sigue toda la temporada de la Fórmula 1 2025 junto a Franco Colapinto por Disney+

La tanda tuvo un par de incidentes, con una bandera roja provocada por una pieza de fibra de carbono del difusor que soltó el Aston Martin de Lance Stroll y que quedó en el exterior del piano de la curva 19. Además, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc no pudieron completar sus respectivos programas, ambos con problemas en la caja de cambios.

Colapinto completó una tanda sin incidentes en Austin, ahora toca la clasificación sprint. (Getty)

En tanto, Franco Colapinto logró girar bastante, y en su último intento de vuelta lanzada marcó un 1:34.653, a 1.359s del tiempo de punta. Esto le valió para finalizar en P 16, un puesto por delante de Pierre Gasly, que quedó una centésima por detrás del argentino. Colapinto, salvo por una bloqueada y una pasada de largo en el inicio de la tanda y en la curva 1, no tuvo mayores incidentes con el Alpine.

Mejores tiempos de la FP1 del Gran Premio de Estados Unidos

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:33.294
  2. Nico Hulkenberg (Stake) – 1:33.549 (+0.255)
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 1:33.573 (+0.279)
  4. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:33.639 (+0.345)
  5. Max Verstappen (Red Bull) – 1:33.648 (+0.354)
  6. Alexander Albon (Williams) – 1:33.920 (+0.626)
  7. George Russell (Mercedes) – 1:33.931 (+0.637)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:33.965 (+0.671)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:34.155 (+0.861)
  10. Oliver Bearman (Haas) – 1:34.333 (+1.039)
  11. Esteban Ocon (Haas) – 1:34.368 (+1.074)
  12. Gabriel Bortoleto (Stake) – 1:34.478 (+1.184)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:34.531 (+1.237)
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:34.610 (+1.316)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:34.619 (+1.325)
  16. Franco Colapinto (Alpine) – 1:34.653 (+1.359)
  17. Pierre Gasly (Alpine) – 1:34.665 (+1.371)
  18. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:34.737 (+1.443)
  19. Carlos Sainz (Williams) – 1:35.874 (+2.580)
  20. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:36.080 (+2.786)

La jornada de actividad del viernes continuará con la clasificación sprint, y luego con el sábado de carrera sprint y clasificación y el domingo con el Gran Premio de los Estados Unidos, en el Circuito de las Américas.

Viernes 17

  • Entrenamientos Libres: 14:30hs
  • Clasificación Sprint: 18:30hs

Sábado 18

  • Carrera Sprint: 14:00hs
  • Clasificación: 18:00hs

Domingo 19

  • Carrera: 16:00hs
    Todos los horarios en hora argentina
germán celsan
Germán Celsan

