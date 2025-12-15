Es tendencia:
Tras seis meses, David Martínez interrumpió su préstamo en Olimpia: la decisión que tomará River

El defensor tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027, pero sigue sin afianzarse en ningún equipo.

Por Lautaro Toschi

David Martínez
© Prensa OlimpiaDavid Martínez

Mientras hacía su camino formativo en River, David Martínez se posicionaba como uno de los grandes marcadores centrales del futuro. Le tocó subir a Primera en un momento complicado, ya que por aquel entonces estaban Jonatan Maidana, Javier Pinola y Lucas Martínez Quarta como zagueros, más tarde llegaron Paulo Díaz y Robert Rojas, por tal motivo, Martínez se fue a préstamo a Defensa y Justicia.

En el Halcón mostró su mejor versión y River lo repescó, aunque tuvo que desembolsar dinero para hacerlo porque los de Florencio Varela habían comprado parte de su pase. En su segundo ciclo por Núñez jugó bastante en un comienzo, pero entre lesiones y flojos rendimientos terminó perdiendo terreno y casi ni sumó minutos entre 2023 y 2024.

Su paso por Inter Miami

A mediados de 2024, sin lugar en River, el marcador central se marchó a préstamo por un año. En ese período compartió plantel con Lionel Messi, jugó 21 partidos, marcó 2 goles, pero las Garzas no hicieron uso de la opción de compra y se marchó luego de su participación en el Mundial de Clubes.

David Martínez en Inter Miami. (Foto: Getty).

Breve paso por Olimpia y la decisión de River tras su salida

A mediados de 2025, David Martínez arribó a Olimpia. Fue un préstamo por un año, pero luego de acumular solamente 945 minutos -distribuidos en 11 partidos- y no encontrar su mejor versión, el marcador central dejó al elenco paraguayo antes de tiempo.

Martínez jugó 11 partidos en Olimpia. (Foto: Prensa Olimpia).

Cabe destacar que David Martínez tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, por lo que debería regresar a Núñez a comienzos de 2026, pero Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta, por lo que deberá buscar club. Según informó el periodista Maximiliano Grillo, el central ya analiza opciones. Lo que es un hecho es que no volverá a vestir la casaca del Millonario.

DATOS CLAVE

  • David Martínez tiene contrato con River Plate hasta diciembre de 2027.
  • Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta para el plantel de 2026 tras salir de Olimpia
  • En Olimpia penas jugó 945 minutos en once partidos.
