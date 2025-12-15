Patricia Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la Conmebol: “Mansiones y Ferraris”

En un país tan futbolero como es Argentina, el fútbol y la política no están para nada separados. Si bien la FIFA busca evitar esa situación a toda costa, la realidad es que en la práctica no sucede, al menos en los tiempos que corren. Claudio Tapia, máximo mandatario de la AFA se manifestó abiertamente en contra de la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas, mientras que el gobierno de Javier Milei busca impulsarlo desde que llegó al poder, allá por diciembre de 2023.

Ese fue el primer gran problema entre la AFA y el Gobierno Nacional, pero fueron varios los encontronazos con diversos temas. El más reciente estuvo vinculado a la entrega del título a Rosario Central como campeón de Liga por haber sido el equipo que más puntos sacó en la tabla anual, eso generó mayormente críticas entre los amantes del fútbol y eso lo aprovecharon desde el gobierno.

La situación escaló hasta el punto que este lunes, la senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich -hasta hace unas semanas era la Ministra de Seguridad de la Nación- decidió denunciar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino -tesorero de la AFA- ante el Comité de Ética de la Conmebol para investigar el patrimonio de ambos, todo basado en: “Lo que venimos viendo en los noticieros”.

Así anunció Patricia Bullrich que denunció a Tapia y Toviggino

A través de su cuenta de X, la senadora publicó: “Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: – ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? – ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo? – ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? – ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? – ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”.

La denuncia de Bullrich

La denuncia de Bullrich. (Foto: @PatoBullrich).

