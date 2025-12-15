Es tendencia:
Es recordado por un penal histórico, ganó la Libertadores con Boca y Riquelme lo piensa como ayudante de Claudio Úbeda

El entrenador de la sexta división del club podría dar el salto al plantel profesional.

Por Marco D'arcangelo

Pablo Ledesma, entrenador de la sexta división de Boca.
© @estoesbocaPablo Ledesma, entrenador de la sexta división de Boca.

Con el plantel licenciado por vacaciones hasta el 2 de enero, Juan Román Riquelme en conjunto con la dirigencia de Boca, trabajan en el mercado de pases y a su vez, cierran detalles para confirmar la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, ya que tiene vínculo hasta junio del año que viene.

En este contexto, el mercado de pases no solo servirá para traer futbolistas que den un salto de calidad al plantel del Xeneize, sino que también se buscará un refuerzo para el cuerpo técnico del Sifón, para que así tenga un ayudante de campo más junto a Juvenal Rodríguez. 

Uno de los nombres que suenan para ocupar esta posición en el cuerpo técnico es el de Pablo Ledesma. El ex mediocampista, recordado por convertir su penal ante River en la semifinal de la Libertadores 2004 y campeón de este certamen en 2007, es una de las variantes que tiene Riquelme en la mesa. 

Desde marzo de 2021, Ledesma se desempeña como entrenador en las divisiones inferiores del elenco de la Ribera. Primero, arrancó su camino con la octava división, y en esta temporada estuvo al mando de la sexta división, con Daniel ‘Cata’ Díaz como ayudante de campo. 

A lo largo de esta última temporada, el entrenador cosechó 50 puntos con su equipo, por lo que terminó en la séptima posición. Este pudo ser el último año al mando de la categoría, debido a que cuenta con chances de dar el salto al cuerpo técnico del plantel profesional. 

Leandro Gracián, el otro nombre que Riquelme tiene en carpeta

Por otro lado, el segundo nombre que maneja la dirigencia de Boca es el de Leandro Gracián, quien ya trabajó en el primer equipo al formar parte del cuerpo técnico de Hugo Ibarra durante las temporadas 2022 y 2023, en las que ganaron dos títulos a nivel local. 

A diferencia de Ledesma, Gracián llega con experiencia como entrenador en un primer equipo, ya que en el último año y medio dirigió a Deportivo Madryn en la Primera Nacional, con quien llegó a dos finales por el ascenso a la Liga Profesional, pero cayó en ambas oportunidades. 

Debido a la posibilidad de llegar al Xeneize, el ‘Tano’ rechazó la posibilidad de asumir como entrenador de San Martín de Tucumán, equipo con el que llegó a un preacuerdo por su salario, pero finalmente desistió de la oportunidad. 

En síntesis

  • Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca trabajan en el mercado y la continuidad de Claudio Úbeda.
  • Pablo Ledesma, entrenador de inferiores, es candidato a ayudante de campo en el cuerpo técnico de Boca.
  • Leandro Gracián, con experiencia en Boca (2022/2023), es la otra opción para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.
