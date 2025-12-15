Es tendencia:
Fue bicampeón con su equipo, debe volver a River y Gallardo definirá su futuro

El volante ofensivo no será comprado por su club, por lo que tendrá que regresar a Núñez, donde el Muñeco definirá su continuidad.

Por Marco D'arcangelo

A la espera del regreso del plantel a los entrenamientos, estipulado para el próximo 20 de diciembre, Marcelo Gallardo junto a la dirigencia de River se encuentran trabajando en el mercado de pases, con una importante depuración de plantel y la búsqueda de futbolistas puntuales. 

En este contexto, algunos futbolistas deberán volver al club debido a que terminan sus diferentes préstamos. Uno de estos casos es el de Tomás Galván, el volante ofensivo de 25 años que viene de jugar en Vélez, en donde se consagró campeón de la Supercopa Argentina y Supercopa Internacional 2025. 

Más allá de los dos títulos, su continuidad en el Fortín en el Liniers no está confirmada, por lo que tiene muchas chances de regresar al Millonario, club dueño de su pase, ya que no se ejecutará su opción de compra estipulada en 1,6 millones de dólares por el 100% de su ficha. 

Según pudo saber Bolavip, en caso de regresar al elenco de Núñez, Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta, por lo que deberá buscar una nueva propuesta para salir a préstamo, tal como ocurrió en las temporadas 2023 y 2024, cuando vistió las camisetas de Colón de Santa Fe y Tigre. 

Así las cosas, desde Vélez intentarán negociar por un nuevo préstamo por un año, con la intención de tener al mediocampista ofensivo para la temporada 2026. Cabe destacar que fue titular en varias oportunidades bajo la gestión de Guillermo Barros Schelotto y es por eso que lo buscarán nuevamente. 

Los números de Tomás Galván en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista ofensivo de 25 años disputó un total de 27 partidos con la camiseta de Vélez, en los que convirtió cuatro goles y aportó una asistencia. Además, recibió dos tarjetas amarillas en 1679 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, ganó dos títulos a nivel local. 

Datos claves 

  • Tomás Galván, volante ofensivo de 25 años, debe volver a River tras su préstamo en Vélez.
  • 1,6 millones de dólares es la opción de compra que Vélez no ejecutará por la ficha de Galván.
  • Marcelo Gallardo no tendrá en cuenta a Galván, quien buscará un nuevo préstamo en 2026.
