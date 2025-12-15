Encuesta Bolavip: los hinchas de Boca fueron categóricos ante la posible llegada de Miguel Borja desde River

Marcelo Gallardo decidió que Miguel Ángel Borja no continúe en River luego e un 2025 para el olvido. Su contrato se terminaba y desde Núñez no hicieron nada por retenerlo. Si bien todavía sigue vinculado al Millonario -al menos legalmente hasta el 31 de diciembre- la realidad es que no volverá a los trabajos con el plantel profesional que retomarán el 20 de diciembre.

En los últimos días, el propio Miguel Ángel Borja generó un revuelo sin igual luego de ser consultado en ESPN si aceptaría una hipotética propuesta de Boca. El colombiano sorprendió y respondió: “No me pongan en esa… Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas“.

A partir de entonces, se empezó a vincular el nombre de Miguel Ángel Borja con Boca. Es cierto que el colombiano en su momento estuvo en los planes de Juan Román Riquelme, pero según pudo saber Bolavip, todavía no hubo contactos entre la dirigencia del Xeneize y el Colibrí.

Por otro lado, este medio también averiguó que no sería prioridad en este momento y que se analizan otros nombres para reforzar el ataque. Si es cierto que Boca buscará un delantero en este mercado de pases, el colombiano no estaría en el radar.

¿Los hinchas de Boca quieren que llegue Borja?

Bolavip propuso una encuesta en su canal de Whatsapp de Boca y les preguntó a los hinchas si les gustaría que llegue Miguel Ángel Borja al club y los resultados fueron contundente: más de 4 mil personas votaron que no, unas 520 afirmaron no estar seguros y más de 1300 dijeron que sí querían que llegue.

La encuesta de Bolavip.

