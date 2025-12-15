Boca hoy: el posible ayudante de Úbeda, la situación de Advíncula y la verdad del caso Borja

Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca continúan trabajando en el mercado de pases. En el mismo, no solo buscarán refuerzos para el plantel, sino que también intentarán sumar un ayudante de campo más para el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Pablo Ledesma podría ser ayudante de Úbeda

Con el plantel licenciado por vacaciones hasta el 2 de enero, Juan Román Riquelme en conjunto con la dirigencia de Boca, trabajan en el mercado de pases y a su vez, cierran detalles para confirmar la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador, ya que tiene vínculo hasta junio del año que viene.

En este contexto, el mercado de pases no solo servirá para traer futbolistas que den un salto de calidad al plantel del Xeneize, sino que también se buscará un refuerzo para el cuerpo técnico del Sifón, para que así tenga un ayudante de campo más junto a Juvenal Rodríguez.

La verdad sobre la chance de que Borja sea refuerzo de Boca

Luego de las inesperadas declaraciones que sorprendieron a todos, cada vez toma más fuerza una posible llegada de Miguel Borja a Boca. Aunque todavía transita sus últimos días con contrato vigente en River, el colombiano no le cerró las puertas a una posible estadía en la vereda opuesta, lo que generó ilusión en los hinchas del Xeneize que lo piden efusivamente por las redes sociales.

Hace apenas unos días, el Colibrí fue consultado sobre un eventual arribo al conjunto de la ribera y, lejos de descartar la opción, contestó: “No me pongan en esa… Tengo un hermano que es hincha de Boca. Uno no puede cerrar las puertas“. Desde ese momento y mientras se desarrolló el enojo del lado Millonario, los simpatizantes exigen que vista la azul y oro en 2026.

Encuesta Bolavip: los hinchas se expresaron sobre la posible llegada de Borja

Marcelo Gallardo decidió que Miguel Ángel Borja no continúe en River luego e un 2025 para el olvido. Su contrato se terminaba y desde Núñez no hicieron nada por retenerlo. Si bien todavía sigue vinculado al Millonario -al menos legalmente hasta el 31 de diciembre- la realidad es que no volverá a los trabajos con el plantel profesional que retomarán el 20 de diciembre.

A partir de entonces, se empezó a vincular el nombre de Miguel Ángel Borja con Boca. Es cierto que el colombiano en su momento estuvo en los planes de Juan Román Riquelme, pero según pudo saber Bolavip, todavía no hubo contactos entre la dirigencia del Xeneize y el Colibrí.

Advíncula se quedará en Boca

Mientras el plantel se encuentra de vacaciones, Juan Román Riquelme junto a la dirigencia de Boca, trabajan en el mercado de pases, ya que además de salidas de futbolistas que quedaron en libertad de acción, otros relegados y cuestionados podrían marcharse en caso de llegar una oferta.

En este contexto, uno de los que contó con la posibilidad de irse fue el peruano Luis Advíncula. El lateral derecho, que pasó de héroe a villano por su rendimiento a lo largo del último año y medio, recibió sondeos del exterior que finalmente no se concretaron en ofertas formales.

