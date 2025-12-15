El motivo por el que River no puede hacerle contrato a Bruno Cabral, la promesa que la rompió en la Messi Cup

Con la victoria 2 a 0 en la final ante Atlético de Madrid, River se hizo fuerte en Estados Unidos y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup, certamen internacional que reune a importantes equipos del mundo en la categoría Sub 16.

Una de las principales figuras del plantel del Millonario, fue Bruno Cabral, quien fue el goleador del campeonato con siete tantos, y fue elegido como el MVP del torneo, ya que tuvo más tantos convertidos que encuentros disputados a lo largo del certamen.

Debido a la proyección que tiene el delantero oriundo de Lomas de Zamora, ya que convirtió 55 goles a lo largo de año y fue campeón con su división, desde la dirigencia del elenco de Núñez ya tienen planeado que firme su primer contrato como profesional, pero hay un motivo que se lo impide.

Es que, Cabral tiene 15 años debido a que es categoría 2010, y recién cumplirá los 16 años el 15 de agosto del año que viene. Una vez que llegue a esa edad, podrá legalmente firmar su primer contrato como profesional con River, que deberá tener una duración máxima de dos años.

Así las cosas, en el Millonario ya comenzaron a moverse y según lo informado por el periodista Hernán Castillo, hay un acuerdo de palabra entre la dirigencia y el entorno de Bruno Cabral para firmar el primer contrato y blindar al futbolista a partir del año entrante.

Desde Europa buscan a Bruno Cabral

El rendimiento de Cabral en la Messi Cup, en la que anotó siete goles en cinco partidos disputados, llamó la atención de importantes equipos de Europa, que ya pusieron sus ojos en él para seguir de cerca su desarrollo y realizar una oferta formal más adelante.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen de Alemania, como también Sunderland de Inglaterra son los tres equipos que tienen un fuerte interés en el delantero de 15 años y lo seguirán de cerca para evaluar su crecimiento.

