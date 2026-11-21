El argentino se mostró frustrado luego de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026.

Franco Colapinto largará noveno en la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026, pero no quedó conforme. Aunque partirá desde zona de puntos, el argentino no pudo ocultar su frustración luego de la clasificación en diálogo con la prensa.

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“No estoy conforme porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estabamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto”, comenzó diciendo el argentino.

Franco largará 9° en #LasVegasGP… ¡PERO NO SE FUE CONFORME! Colapinto mostró su enojo por el tráfico en la última vuelta de la Q3 que no le permitió hacer un mejor tiempo en la Qualy.



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Más adelante, explicó por qué no le puse sacar provecho al auto en la Q3: “Las gomas muy frías, patinando toda la vuelta de preparación, no entraron en tempertaura y la vuelta es un desastre. Una pena porque el potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera”.

“Hay que avanzar, tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto, creo que vamos a hacer una gran carrera. Avanzar en la largada y después ir para adelante”, cerró Franco.

Parrilla de largada del GP de Las Vegas 2026

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Alexander Albon (Williams) Rafa Camara (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas)

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En síntesis