Celebra Alpine: pole para Pierre Gasly en el GP de Italia

El francés fue el más rápido en la clasificación y largará primero el próximo domingo en el emblemático circuito de Monza. Colapinto saldrá séptimo.

Gran fin de semana para Alpine. Ya en las prácticas, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly demostraron que estaban rodando bien en el emblemático circuito de Monza, pero sin lugar a dudas la gran alegría llegó este sábado, cuando el francés fue el más rápido en la clasificación y aseguró la pole position para el próximo domingo, cuando se corra el Gran Premio de Italia.

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Por su parte, Franco Colapinto saldrá desde la séptima posición en Monza y eso se debe a la sanción que recibió Kimi Antonelli. Cabe destacar que esta es su mejor posición de salida luego de hacerlo desde el octavo lugar en Miami este año.

Sin lugar a dudas, es la oportunidad que venía esperando Alpine desde hace tiempo y este fin de semana en Monza puede hacer historia al sumar una cantidad importante de puntos cada uno de sus pilotos. Es importante aclarar que al GP de Italia llegaron ambos pilotos de la escudería con las mejoras en los autos, por lo que se pudo ver su verdadero potencial.

Colapinto y Gasly. (Foto: Getty).

Parrilla confirmada para la carrera del GP de Italia 2026

Pierre Gasly (Alpine) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Lando Norris (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Kimi Antonelli (Mercedes)

Pierre Gasly, el más rápido en Monza. (Foto: Getty).

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