La buena noticia que recibió Franco Colapinto de la Fórmula 1 mientras espera por la confirmación de su continuidad en Alpine

Está al caer. La confirmación de Franco Colapinto como piloto oficial de Alpine para el 2026 es prácticamente un hecho, a falta de confirmación pública. En cualquier caso, en el mientras tanto, hay una temporada que completar y muchas cosas que se van sucediendo con el paso de los Grandes Premios. Y si bien el rendimiento de Alpine es cada vez peor, también le pasan cosas buenas al argentino.

Por ejemplo, la noticia que recibió Franco Colapinto luego del Gran Premio de México, y una que esperaba desde hace doce meses: se vencieron los dos puntos de sanción que acarreaba en su superlicencia desde el 27 de octubre del 2024, al cumplirse exactamente un año desde que había recibido dicha sanción por parte de la FIA.

De esta forma, el argentino solo queda con un punto de sanción, producto de su incidente con Oscar Piastri en el Gran Premio de Austria 2025, para la cual tendrá que esperar al 29 de junio del 2026 para su vencimiento. De todas formas, está lejos de pensar en una posible sanción por alcanzar el límite de 12 puntos.

La maniobra con Lawson en el GP México 2024 por la que Colapinto había sido sancionado

Los dos puntos de sanción que había recibido Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2024 por su maniobra con Liam Lawson fueron sumamente cuestionados en su momento. Y con justa razón, puesto que si bien fue un adelantamiento forzado y hubo contacto entre los monoplazas, pareció más un incidente de carrera que un movimiento ilícito del argentino, por entonces en Williams.

Tweet placeholder

Datos clave

Los dos puntos de sanción de la superlicencia de Franco Colapinto caducaron el 27 de octubre de 2025 .

de sanción de la superlicencia de caducaron el de . Franco Colapinto actualmente queda con un punto de sanción en su superlicencia.

actualmente queda con de sanción en su superlicencia. El único punto de sanción restante fue por un incidente con Oscar Piastri en el GP de Austria 2025.

