Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La buena noticia que recibió Franco Colapinto de la Fórmula 1 mientras espera por la confirmación de su continuidad en Alpine

La expectativa por el anuncio de Colapinto en la F1 2026 crece con cada día que pasa; mientras tanto, el piloto argentino tiene otras cosas de las que alegrarse.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto y una buena noticia para el 2026
© GettyFranco Colapinto y una buena noticia para el 2026

Está al caer. La confirmación de Franco Colapinto como piloto oficial de Alpine para el 2026 es prácticamente un hecho, a falta de confirmación pública. En cualquier caso, en el mientras tanto, hay una temporada que completar y muchas cosas que se van sucediendo con el paso de los Grandes Premios. Y si bien el rendimiento de Alpine es cada vez peor, también le pasan cosas buenas al argentino.

Por ejemplo, la noticia que recibió Franco Colapinto luego del Gran Premio de México, y una que esperaba desde hace doce meses: se vencieron los dos puntos de sanción que acarreaba en su superlicencia desde el 27 de octubre del 2024, al cumplirse exactamente un año desde que había recibido dicha sanción por parte de la FIA.

De esta forma, el argentino solo queda con un punto de sanción, producto de su incidente con Oscar Piastri en el Gran Premio de Austria 2025, para la cual tendrá que esperar al 29 de junio del 2026 para su vencimiento. De todas formas, está lejos de pensar en una posible sanción por alcanzar el límite de 12 puntos.

La maniobra con Lawson en el GP México 2024 por la que Colapinto había sido sancionado

Los dos puntos de sanción que había recibido Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez en 2024 por su maniobra con Liam Lawson fueron sumamente cuestionados en su momento. Y con justa razón, puesto que si bien fue un adelantamiento forzado y hubo contacto entre los monoplazas, pareció más un incidente de carrera que un movimiento ilícito del argentino, por entonces en Williams.

Tweet placeholder

Datos clave

  • Los dos puntos de sanción de la superlicencia de Franco Colapinto caducaron el 27 de octubre de 2025.
  • Franco Colapinto actualmente queda con un punto de sanción en su superlicencia.
  • El único punto de sanción restante fue por un incidente con Oscar Piastri en el GP de Austria 2025.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
“Tuvo que pedir disculpas”: Flavio Briatore reveló el reto que recibió Franco Colapinto luego de Austin
FÓRMULA 1

“Tuvo que pedir disculpas”: Flavio Briatore reveló el reto que recibió Franco Colapinto luego de Austin

En Europa confirman que Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026
FÓRMULA 1

En Europa confirman que Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026

Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly
FÓRMULA 1

Nielsen, director de Alpine, reveló qué postura adoptó el equipo tras la polémica entre Colapinto y Gasly

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia
River Plate

Gallardo podría sorprender con un batacazo en el once de River ante Gimnasia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo