La Fórmula 1 confirmó el calendario para 2027: 24 carreras, 10 Sprints y una polémica decisión con el GP de Mónaco

Se confirmaron todos los Grandes Premios para la próxima temporada. El puntapié inicial será en Bahréin y el cierre en Abu Dhabi.

Este miércoles 16 de septiembre a primera hora, la Fórmula 1 confirmó el calendario para la temporada 2027. Ya se conocen las fechas para todos y cada uno de los Grandes Premios del próximo año, que en total serán 24, acompañados por un total de 10 Sprints.

La primera diferencia está en la sede del arranque, porque esta vez el puntapié inicial será en Bahreín, el fin de semana del 14 de marzo. Lo seguirá Arabia Saudita, una semana después. Australia, encargada de abrir el calendario 2026, será recién la tercera semana de carrera.

La historia no cambiará mucho en cuanto al cierre, porque volverá a ser en Abu Dhabi el fin de semana del 12 de diciembre. La semana anterior habrá acción en Lusail, Qatar, tal como sucedió en las últimas temporadas de la F1.

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Para la F1 2027 habrá un total de 10 Sprints, un aumento considerable respecto a las últimas temporadas. Las mismas serán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Silverstone, Monza, Brasil, Qatar y Abu Dhabi.

La decisión de darle una carrera sprint a Mónaco fue la más sorpresiva para los fanáticos, teniendo en cuenta que se trata de un circuito que casi no tiene adelantamientos. Todo parece indicar que la FIA apostó al show de la clasificación en esa pista, que termina siendo determinante para las carreras.

El calendario de la F1 2027

GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)

12 – 14 de marzo (Sprint) GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo

19 – 21 de marzo GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)

02 – 04 de abril (Sprint) GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)

09 – 11 de abril (Sprint) GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril

16 – 18 de abril GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo

30 de abril – 02 de mayo GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)

21 – 23 de mayo (Sprint) GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)

04 – 06 de junio (Sprint) GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio

18 – 20 de junio GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)

02 – 04 de julio (Sprint) GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio

09 – 11 de julio GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio

23 – 25 de julio GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto

30 de julio – 01 de agosto GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)

03 – 05 de septiembre (Sprint) GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre

10 – 12 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre

24 – 26 de septiembre GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)

01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito) GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre

08 – 10 de octubre GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre

22 – 24 de octubre GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre

29 – 31 de octubre GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)

05 – 07 de noviembre (Sprint) GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre

18 – 20 de noviembre GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)

03 – 05 de diciembre (Sprint) GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)

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