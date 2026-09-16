La Fórmula 1 confirmó el calendario para 2027: 24 carreras, 10 Sprints y una polémica decisión con el GP de Mónaco

Este miércoles 16 de septiembre a primera hora, la Fórmula 1 confirmó el calendario para la temporada 2027. Ya se conocen las fechas para todos y cada uno de los Grandes Premios del próximo año, que en total serán 24, acompañados por un total de 10 Sprints.
La primera diferencia está en la sede del arranque, porque esta vez el puntapié inicial será en Bahreín, el fin de semana del 14 de marzo. Lo seguirá Arabia Saudita, una semana después. Australia, encargada de abrir el calendario 2026, será recién la tercera semana de carrera.
La historia no cambiará mucho en cuanto al cierre, porque volverá a ser en Abu Dhabi el fin de semana del 12 de diciembre. La semana anterior habrá acción en Lusail, Qatar, tal como sucedió en las últimas temporadas de la F1.
Para la F1 2027 habrá un total de 10 Sprints, un aumento considerable respecto a las últimas temporadas. Las mismas serán en Bahréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Silverstone, Monza, Brasil, Qatar y Abu Dhabi.
La decisión de darle una carrera sprint a Mónaco fue la más sorpresiva para los fanáticos, teniendo en cuenta que se trata de un circuito que casi no tiene adelantamientos. Todo parece indicar que la FIA apostó al show de la clasificación en esa pista, que termina siendo determinante para las carreras.
El calendario de la F1 2027
- GP de Bahréin (Sakhir): 12 – 14 de marzo (Sprint)
- GP de Arabia Saudita (Yeda): 19 – 21 de marzo
- GP de Australia (Melbourne): 02 – 04 de abril (Sprint)
- GP de Japón (Suzuka): 09 – 11 de abril (Sprint)
- GP de China (Shanghái): 16 – 18 de abril
- GP de Miami (Miami): 30 de abril – 02 de mayo
- GP de Canadá (Montreal): 21 – 23 de mayo (Sprint)
- GP de Mónaco (Mónaco): 04 – 06 de junio (Sprint)
- GP de Portugal (Portimão): 18 – 20 de junio
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): 02 – 04 de julio (Sprint)
- GP de Austria (Spielberg): 09 – 11 de julio
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): 23 – 25 de julio
- GP de Hungría (Budapest): 30 de julio – 01 de agosto
- GP de Italia (Monza): 03 – 05 de septiembre (Sprint)
- GP de España (Madrid): 10 – 12 de septiembre
- GP de Azerbaiyán (Bakú): 24 – 26 de septiembre
- GP de Turquía (Estambul): 01 – 03 de octubre (Sujeto a homologación del circuito)
- GP de Singapur (Singapur): 08 – 10 de octubre
- GP de Estados Unidos (Austin): 22 – 24 de octubre
- GP de México (Ciudad de México): 29 – 31 de octubre
- GP de Brasil (San Pablo): 05 – 07 de noviembre (Sprint)
- GP de Las Vegas (Las Vegas): 18 – 20 de noviembre
- GP de Qatar (Lusail): 03 – 05 de diciembre (Sprint)
- GP de Abu Dhabi (Yas Island): 10 – 12 de diciembre (Sprint)
Síntesis
- La F1 confirmó 24 Grandes Premios y 10 carreras Sprint para la temporada 2027.
- La temporada 2027 comenzará en Bahréin el 14 de marzo y finalizará en Abu Dhabi.
- Mónaco albergará una carrera Sprint por primera vez en el calendario de la F1.