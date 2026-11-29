El mandamás de Federación Internacional del Automóvil quedó en el ojo de la tormenta por un comentario durante el Gran Premio de Qatar.

La Fórmula 1 mantuvo hasta último momento el suspenso sobre la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi por el conflicto bélico de público conocimiento que afecta a Medio Oriente. No obstante, finalmente la temporada se completará en estos dos escenarios.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

De hecho, el GP de Qatar se está llevando a cabo con normalidad en Lusail y este mismo domingo es la carrera. Sin embargo, todos están hablando de una polémica broma que realizó Mohammed ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Puntualmente, el dirigente fue captado preguntándole entre risas a George Russell y Lando Norris: “¿Qué es más peligroso, estar acá, en México o en Brasil?”. Este video ya se viralizó en las redes y hay una ola de repudio contra los dichos de Ben Sulayem.

"Ben Sulayem":

Por el comentario del presidente de la FIA sobre México y Brasil durante el #QatarGP pic.twitter.com/i91EMkXEap — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 28, 2026

Cabe recalcar que la Fórmula 1 es una categoría que promueve siempre el respeto, al punto de que tanto la propia organización como distintos pilotos y equipos se han llegado a pronunciar con comunicados ante situaciones que atenten contra este principio.

Resultado de la Qualy del GP de Qatar 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Ollie Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Rafael Camara (Haas) Nico Hulkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac)