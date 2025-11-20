Tras fulminar a Colapinto, los hinchas argentinos destrozaron a Lance Stroll: “Manco”

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 es testigo de un inesperado cortocircuito entre Franco Colapinto y Lance Stroll. El piloto canadiense salió al cruce por unas viejas declaraciones del argentino, por algo sucedido en el GP de Brasil.

“Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos“, había declarado el ex Williams en Rio, a lo que el de Aston Martin contestó: “Tal vez esté frustrado y enojado con la vida. No sé cuantos puntos tiene en el campeonato ¿Cero? Entonces debería enfocarse en sus propias cosas y ver si logra sumar algunos puntos antes de terminar el año”.

Si bien el propio Franco se encargó de disculparse e intentó calmar las aguas, en las redes sociales no tuvieron piedad con el canadiense. La última publicación de Stroll se llenó de comentarios de fanáticos argentinos, que lo acusaron de ser un “nene de papá” y de no saber conducir.

“Manco”, “no sabes manejar sin chocar”, “sos un payaso”, fueron solo algunas de las reacciones contra Stroll, que días atrás también había recibido el repudio de los fanáticos brasileños por un incidente con Gabriel Bortoleto.

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre. Previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 1: 21:30 horas de Argentina

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

-Prácticas Libres 2: 1 horas de Argentina

-Prácticas Libres 3: 21:30 horas de Argentina

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

-Clasificación: 1 horas de Argentina

DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

-Carrera: 1 horas de Argentina

