Esteban Ocon no seguirá en la Fórmula 1: con Jack Doohan entre los candidatos, quiénes pueden reemplazarlo en Haas

Nos encontramos en la etapa de mayor definición de la Fórmula 1. Es que no solo comienza a definirse el campeonato actual, sino que poco a poco empieza a cerrarse la parrilla de la próxima temporada. De hecho, de los 22 pilotos que correrán en la máxima en 2027, 18 ya fueron confirmados por sus escuderías.

Los dos equipos que aún deben confirmar sus duplas para el año entrante son Racing Bulls y Haas, aunque la escudería estadounidense hizo oficial hoy que uno de sus pilotos no seguirá el próximo año.

En concreto, Esteban Ocon dejará de ser uno de los pilotos de Haas para el año que viene, y ahora las alternativas que se manejan dentro de la escudería es que lo reemplace un joven prospecto con proyección en la Fórmula 1. Entre las opciones aparece un viejo conocido de todos los argentinos: Jack Doohan.

BREAKING: Esteban Ocon has officially confirmed he will part ways with Haas after this season#F1 pic.twitter.com/F03M7Qrtiv — Formula 1 (@F1) September 30, 2026

El australiano, que perdió su butaca en Alpine en 2025 por sus múltiples accidentes y fue reemplazado por Franco Colapinto, hoy forma parte del equipo Haas como piloto de pruebas y podría ser parte de la parrilla de la Fórmula 1 del año que viene en lugar de Ocon.

Jack Doohan, piloto de reserva de Haas.

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El reconocido portal japonés Autosport revelaron que el nipón Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas, tiene a sus cinco candidatos definidos para ocupar uno de los asientos para la próxima temporada. Entre ellos, aparece el ya mencionado Jack Doohan, quien parece pelear por el lugar con tres pilotos que serían rookies la próxima temporada: Leonardo Fornaroli, Rafael Camara y Ryo Hirakawa.

De darse, el hijo del piloto de motocross, Mick Doohan, volvería a la Fórmula 1 luego de haber disputado apenas 6 carreras en 2025, causar diversos accidentes e incluso haber sufrido una mala experiencia en la Superfórmula japonesa este año.

Hay 9 duplas confirmadas para 2027: restan Haas y Racing Bull

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Valtteri Bottas y Checo Pérez.

Ferrari: Lewis Hamilton y Charles Lecrec.

McLaren: Oscar Piastri y Lando Norris.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russel.

Red Bull: Max Verstappen y Isack Hadjar.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Haas: Ollie Bearman y A CONFIRMAR

Racing Bulls: A CONFIRMAR X2

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Cuándo y dónde es la próxima carrera de la Fórmula 1: los horarios del GP de Bahréin en Malasia

El próximo GP de la Fórmula 1 será en el Circuito de Sepang, en Malasia. El mismo se correrá el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre, en horas de la madrugada argentina.

Horarios*:

Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1:30

Práctica Libre 2: 5:00

Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1:30

Clasificación: 5:00

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00

*Horarios correspondientes a la República Argentina.