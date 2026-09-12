Colapinto: “Es una de mis mejores clasificaciones en la Fórmula 1”

La tarea realizada por Franco Colapinto en el complejo circuito de Madring ya es cosa seria. El argentino tuvo ciertas irregularidades en las prácticas libres, pero en la clasificación sacó a relucir toda su calidad como piloto. Llegó a la Q3 y allí terminó detrás de las escuderías más fuertes de la temporada. Largará desde la posición número 9 el próximo domingo cuando inicie el GP de España.
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Una vez finalizada la clasificación, Colapinto dialogó con la prensa y mostró su felicidad por lo realizado este sábado: “Creo que no esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil, no teníamos el ritmo y estaban mejor los Audi, así que iba a ser muy difícil e hice una vuelta que… la de Q2 fue una locura“.
Además, agregó: “La de Q3 estuvo bien, pero tengo que cambiar algunas cosas en el volante para algunas curvas y se me puso muy de cola en una curva y lo perdí. Estoy contento con la vuelta, con la clasificación, extraje lo máximo del auto que era lo que quería y feliz con el resultado. Mañana es una carrera larga, pero creo que intentaremos sumar puntos”.
Franco Colapinto en Madring. (Foto: Getty).
La salvada en La Monumental
La curva 12, conocida como La Monumental es una de las más complejas del circuito y Colapinto casi tiene un accidente allí, pero logró salvarlo. Al ser consultado al respecto dijo: “Se me puso muy de cola en la curva larga esta, se puso feo, pero por suerte tuve revancha en la siguiente e hice una muy buena vuelta y fue una linda salvada para ponerle un poco emoción a la qualy”.
La Monumental is not the place you want oversteer… 🫨— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM
También dijo: “Muy contento con todo, creo que es una de mis mejores clasificaciones en la Fórmula 1, más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí, capaz en Miami o Canadá sí, pero acá creo que no. Acá creo que éramos el séptimo y el haber quedado noveno es una gran esfuerzo, cuando hay un auto para estar ahí y quedás más adelante es un muy buen trabajo”
“Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final, todas las vueltas fueron buenas, consistentes y una buena mejora era lo que buscaba. Después de Monza, esa experiencia me sirvió también. Ayer a la noche me quedé hasta muy tarde y también lo hice en Monza donde quedé octavo, a veces da sus frutos y otras no. Siempre nos vamos últimos los viernes y por suerte valió la pena”, concluyó el argentino.
La parilla para el GP de España
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Horario de la carrera del GP de España 2026
- Argentina, Brasil y Uruguay: 10:00 hs
- Chile, Paraguay y Venezuela: 09:00 hs
- Colombia, Ecuador y Perú: 08:00 hs
- México: 07:00 hs (CDMX)
- España: 15:00 hs
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto clasificó noveno en la Q3 para el Gran Premio de España.
- Franco Colapinto largará desde la novena posición el domingo en el GP de Madrid.
- Franco Colapinto destacó que extrajo el máximo rendimiento del auto tras un esfuerzo nocturno.