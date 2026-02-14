Lando Norris arremetió contra Verstappen: “Si quiere puede retirarse, nadie está obligado a estar aquí”

Ayer destacábamos que tres de los cuatro campeones de la Fórmula 1 que estarán en la parrilla en 2026 se quejaron de los nuevos autos y la forma en que deben ser manejados. Max Verstappen incluso llegó a describirlos como “Fórmula E con esteroides”, y que no se manejan, sino que se “gestionan”. Palabras con las que Lando Norris no se mostró muy de acuerdo.

El vigente campeón fue consultado específicamente por las declaraciones de Verstappen y fue categórico en su respuesta: “Bueno, si quiere retirarse, puede hacerlo. Yo realmente lo disfruté, la Fórmula 1 cambia todo el tiempo, a veces se vuelve un poco más amargo para pilotar, y no se siente tan bien. Pero nos pagan una estúpida cantidad de dinero para conducir, así que realmente no podemos quejarnos“, afirmó.

“Cualquier piloto puede ir y encontrar otra cosa que hacer, nadie está obligado a estar aquí“, agregó Norris al respecto. “Es un desafío, pero es bueno tener estos desafíos para los ingenieros y para los pilotos. Es diferente, hay que manejar diferente y administrar las cosas de otra forma. Pero seguimos teniendo la posibilidad de manejar autos, viajar por el mundo y divertirnos, así que no hay realmente nada de lo que quejarse“, sentenció.

Lando Norris aseguró que el cambio es algo “divertido”. (Getty)

Si bien el vigente campeón no fue el piloto más rápido en los tests de Bahréin, todavía queda una semana de preparación y tres días de pruebas en la pretemporada. McLaren es una de las escuderías favoritas para seguir peleando arriba, y el británico, uno de los candidatos al título.

Además de Verstappen, Hamilton y Alonso también se quejaron

Los nuevos autos no fueron del agrado de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, y ambos hicieron sus respectivas críticas a la forma de manejo y a las reglamentaciones para la Fórmula 1 en 2026.

“El año pasado hacíamos la curva 12 de Bahréin al límite, pasábamos a 280 a fondo, hoy pasamos 50 km/h más despacio porque necesitamos electricidad para la recta“, señaló Alonso, que luego procedió a remarcar las cosas de forma gráfica: “Hoy la curva 12 puedas hacerla tú, conduciendo el coche. El chef podría hacerlo”.

Lewis Hamilton, por su parte, se quejó de la complejidad de las nuevas reglas y cómo se ven obligados a ir más lentos que nunca en pista: “Las nuevas reglas son ridículamente complejas. Nos las explicaron en una reunión hace unos días y casi necesitas un título de grado para entenderlas del todo. Ningún fan va a comprenderlas. Ahora mismo giramos más lentos que F2“, declaró.

