Max Vestappen confirmó sus planes de correr fuera de la F1 en este 2026: “Por lo menos podré ir a fondo”

Luego de subirse al nuevo Red Bull para los tests de pretemporada de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, Max Verstappen no quedó para nada conforme. De hecho, el cuatro veces campeón del mundo reconoció que eso le ha hecho tener más ganas de correr fuera de la categoría, y que está trabajando para lograrlo.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

En una entrevista durante la semana de pruebas en Bahréin, Verstappen reconoció sus intenciones de estar en las 24 horas de Nurburgring (14 al 17 de mayo), en Nordschleife, y que ante el cambio de calendario que hubo para que no coincida con el fin de semana del Gran Premio de Japón le ha abierto las puertas a las chances de inscribirse.

Max Verstappen, dispuesto a correr fuera de la F1 incluso en este 2026. (Prensa Red Bull Racing)

“Quiero hacerlo, estamos trabajando para que suceda, pero todavía no puedo confirmarlo“, admitió Max Verstappen. “El cambio de fecha es genial, aunque creo que , si lo hago, necesito una carrera de preparación. Los otros muchachos llevan más tiempo haciéndolo y tienen más experiencia; tampoco he manejado el auto en Nordschleife, y creo que se necesita una carrera para aprender los procedimientos”.

“Para mi, incluso hacer una parada en boxes, hacer un cambio de piloto… son cosas que no hago normalmente. Me gustaría poder prepararme bien para todo eso y, potencialmente, participar de las 24 horas“, agregó. Y luego le dejó un mensaje a la Fórmula 1: “Si lo miro ahora, al menos allí puedo ir a fondo sin tener que estar mirando la batería“, señaló, haciendo un guiño a sus propias declaraciones donde criticó la forma en que se conducen los nuevos autos.

Max Verstappen sacó su licencia y debutó en las carreras de Resistencia en 2025

Verstappen ya ha competido en carreras de resistencia de 24 horas, pero lo hizo en sim racing, lo cual le permitió correr incluso en fin de semanas de Grandes Premios de la Fórmula 1. Y también ha empezado su carrera profesional como piloto de resistencia en el mundo real.

Publicidad

Publicidad

Max Verstappen ya ha competido en carreras de resistencia, pero ninguna de 24 horas.

En 2025, Verstappen sacó su licencia y compitó en las 6 horas de Nurburgring, por el Campeonato de Turismo Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS), en la categoría en la categoría GT3 Pro. Previo a ello, había sacado su licencia en otra competencia de menor nivel, en el trazado de Nordschleife.

En este 2026, Verstappen quiere correr su primera carrera de 24 horas fuera del simulador, y empezar con lo que ya reconoció que es parte de su plan de vida para una vez que decida retirarse definitivamente de la Fórmula 1.

Publicidad

Publicidad

En síntesis