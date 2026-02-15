Cómo es habitual, Ralf Schumacher -hermano de Michael- volvió a remarcar un error de Franco Colapinto. Si bien fue piloto de Fórmula 1 -ganó seis grandes premios- su rol actual es como comentarista en Sky Sport y allí suele ser lapidario con el argentino.

Lo fue en el momento en el que se rumoreaba que iba a dejar Williams para llegar a Alpine, plaza a la que también aspiraba su sobrino Mick, y también lo es ahora. Colapinto tuvo un buen desempeño en los tests de Bahréin, en los que corrió en la primera en la tercera sesión.

En esta última, el argentino estuvo cerca de protagonizar un blooper cuando estaba acomodando su monoplaza en el puesto de salida. Mientras giraba rápidamente las ruedas, el auto se salió de la pista y casi golpea contra el muro. Ante esa situación Ralf Schumacher afirmó en su análisis en Sky Sport: “Es vegozoso”.

Ralf Schumacher. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Colapinto tras los test en Bahréin?

Según informó Motorsport, el nacido en Pilar afirmó: “Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender“.

Además, agregó: “El coche funcionó bien. Realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta“.

Colapinto en su Alpine en Bahréin. (Foto: Getty).

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Las carreras Sprint de 2026

Sprint 1: Gran Premio de China (14 de marzo)

Sprint 2: Gran Premio de Miami (2 de mayo)

Sprint 3: Gran Premio de Canadá (23 de mayo)

Sprint 4: Gran Premio de Gran Bretaña (4 de julio)

Sprint 5: Gran Premio de los Países Bajos (22 de agosto)

Sprint 6: Gran Premio de Singapur (10 de octubre)

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

DATOS CLAVE