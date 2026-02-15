Cómo es habitual, Ralf Schumacher -hermano de Michael- volvió a remarcar un error de Franco Colapinto. Si bien fue piloto de Fórmula 1 -ganó seis grandes premios- su rol actual es como comentarista en Sky Sport y allí suele ser lapidario con el argentino.
Lo fue en el momento en el que se rumoreaba que iba a dejar Williams para llegar a Alpine, plaza a la que también aspiraba su sobrino Mick, y también lo es ahora. Colapinto tuvo un buen desempeño en los tests de Bahréin, en los que corrió en la primera en la tercera sesión.
En esta última, el argentino estuvo cerca de protagonizar un blooper cuando estaba acomodando su monoplaza en el puesto de salida. Mientras giraba rápidamente las ruedas, el auto se salió de la pista y casi golpea contra el muro. Ante esa situación Ralf Schumacher afirmó en su análisis en Sky Sport: “Es vegozoso”.
Ralf Schumacher. (Foto: Getty).
¿Qué dijo Colapinto tras los test en Bahréin?
Según informó Motorsport, el nacido en Pilar afirmó: “Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas completadas y es positivo afrontar ahora el fin de semana con mucho por analizar y comprender“.
Además, agregó: “El coche funcionó bien. Realmente nos centramos en dar muchas vueltas para seguir construyendo mi experiencia con el auto. Pierre tuvo un buen día ayer y el auto se sintió en una posición decente desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir construyendo todo tanda a tanda, vuelta a vuelta“.
Colapinto en su Alpine en Bahréin. (Foto: Getty).
El calendario de la Fórmula 1 en 2026
- Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs
- Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs
- Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs
- Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs
- Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs
- Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs
- Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs
- Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs
- Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs
- Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs
- Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs
- Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs
- Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs
- Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs
- Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs
- Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs
- Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs
- Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs
- Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs
- Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs
- Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs
- Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs
- Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs
- Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs
* Sujeto a homologación de la FIA
–HORARIOS DE ARGENTINA
Las carreras Sprint de 2026
- Sprint 1: Gran Premio de China (14 de marzo)
- Sprint 2: Gran Premio de Miami (2 de mayo)
- Sprint 3: Gran Premio de Canadá (23 de mayo)
- Sprint 4: Gran Premio de Gran Bretaña (4 de julio)
- Sprint 5: Gran Premio de los Países Bajos (22 de agosto)
- Sprint 6: Gran Premio de Singapur (10 de octubre)
Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería
McLaren
Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)
Mercedes
George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)
Ferrari
Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)
Red Bull
Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)
Williams
Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)
Aston Martin
Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)
Visa Cash App Racing Bulls
Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)
Audi
Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)
Haas
Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)
Alpine
Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)
Cadillac
Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)
