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Lando Norris dominó la FP3 del GP de Hungría: Franco Colapinto fue 13º

El piloto argentino tuvo que recuperar todo el tiempo perdido en la jornada de viernes.

Colapinto en la FP3 de Hungría
© GettyColapinto en la FP3 de Hungría

Luego de apenas poder disputar media hora de entrenamientos libres en la jornada de viernes, ya que cedió su auto en la primera sesión y se golpeó contra las protecciones a mediados de la segunda, Franco Colapinto salió a la FP3 de este viernes con una misión: recuperar el tiempo perdido.

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El argentino fue el piloto que más giró por el Hungaroring en los entrenamientos libres 3 y, en su simulación de clasificación, metió el 13º mejor tiempo. La referencia es su compañero Pierre Gasly, que quedó apenas dos lugares delante, en la posición 11, a 330 milésimas.

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Lando Norris, el más rápido en Hungría. (Getty)

Lando Norris, el más rápido en Hungría. (Getty)

Mientras tanto, en la parte superior de la parrilla, la nota la dio el campeón del mundo, Lando Norris, quien logró meter su McLaren en lo alto de la tabla, siendo el único piloto en bajar el 1:18.000. Su tiempo más rápido en la simulación de clasificación fue de 1:17.939.

Mejores tiempos de la FP3 del GP de Hungría

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:17.939
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:18.056
  3. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:18.068
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:18.291
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 1:18.438
  6. George Russell (Mercedes) – 1:18.541
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 1:18.656
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.943
  9. Liam Lawson (RB) – 1:19.088
  10. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:19.160
  11. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:19.338
  12. Pierre Gasly (Alpine) – 1:19.723
  13. Arvid Lindblad (RB) – 1:19.895
  14. Franco Colapinto (Alpine) – 1:20.055
  15. Esteban Ocón (Haas) – 1:20.295
  16. Ollie Bearman (Haas) – 1:20.312
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:20.393
  18. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:20.933
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:21.299
  20. Carlos Sainz (Williams) – 1:21.406
  21. Alex Albon (Williams) – 1:21.513
  22. Sergio Pérez (Cadillac) – Sin tiempo

A las 11:00hs, en horario argentino, será el turno de la clasificación del Gran Premio de Hungría.

Germán Celsan
Germán Celsan
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