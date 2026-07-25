Lando Norris dominó la FP3 del GP de Hungría: Franco Colapinto fue 13º

El piloto argentino tuvo que recuperar todo el tiempo perdido en la jornada de viernes.

Luego de apenas poder disputar media hora de entrenamientos libres en la jornada de viernes, ya que cedió su auto en la primera sesión y se golpeó contra las protecciones a mediados de la segunda, Franco Colapinto salió a la FP3 de este viernes con una misión: recuperar el tiempo perdido.

El Gran Premio de Hungría lo ves en Disney+

El argentino fue el piloto que más giró por el Hungaroring en los entrenamientos libres 3 y, en su simulación de clasificación, metió el 13º mejor tiempo. La referencia es su compañero Pierre Gasly, que quedó apenas dos lugares delante, en la posición 11, a 330 milésimas.

Lando Norris, el más rápido en Hungría. (Getty)

Mientras tanto, en la parte superior de la parrilla, la nota la dio el campeón del mundo, Lando Norris, quien logró meter su McLaren en lo alto de la tabla, siendo el único piloto en bajar el 1:18.000. Su tiempo más rápido en la simulación de clasificación fue de 1:17.939.

Mejores tiempos de la FP3 del GP de Hungría

Lando Norris (McLaren) – 1:17.939 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:18.056 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:18.068 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:18.291 Oscar Piastri (McLaren) – 1:18.438 George Russell (Mercedes) – 1:18.541 Max Verstappen (Red Bull) – 1:18.656 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18.943 Liam Lawson (RB) – 1:19.088 Nico Hulkenberg (Audi) – 1:19.160 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:19.338 Pierre Gasly (Alpine) – 1:19.723 Arvid Lindblad (RB) – 1:19.895 Franco Colapinto (Alpine) – 1:20.055 Esteban Ocón (Haas) – 1:20.295 Ollie Bearman (Haas) – 1:20.312 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:20.393 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:20.933 Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:21.299 Carlos Sainz (Williams) – 1:21.406 Alex Albon (Williams) – 1:21.513 Sergio Pérez (Cadillac) – Sin tiempo

A las 11:00hs, en horario argentino, será el turno de la clasificación del Gran Premio de Hungría.