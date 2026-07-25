Newell’s 0-0 Talleres EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el Estadio Marcelo Bielsa, la Lepra y la T se miden por la primera fecha del campeonato doméstico.

Este sábado por la tarde, Newell’s recibe a Talleres de Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño. Además, el encuentro es transmitido a través de ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Newell’s y Talleres