Este sábado por la tarde, Newell’s recibe a Talleres de Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Marcelo Bielsa cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño. Además, el encuentro es transmitido a través de ESPN Premium y el minuto a minuto en BOLAVIP.
Torneo Clausura
Newell’s 0-0 Talleres EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
En el Estadio Marcelo Bielsa, la Lepra y la T se miden por la primera fecha del campeonato doméstico.
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