River estiró ante Barracas Central una demoledora estadística que lleva 20 meses

Los de Núñez cayeron por 1 a 0 ante el Guapo en el Estadio Monumental en el duelo correspondiente a la primera fecha del Clausura.

Comienzo de semestre complicado para River. Luego de caer en la final del Apertura, el plantel del Millonario -en su mayoría se fue de vacaciones- y luego inició la pretemporada, que se realizó parte en el predio de Ezeiza y otra en Alicante, España. Llegaron algunos refuerzos, se apartaron a 15 futbolistas y la acción empezó con caída por 3 a 1 ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El pasado sábado, River cayó por 1 a 0 frente a Barracas Central en el Estadio Monumental y los hinchas repudiaron al plantel. Una vez consumada la derrota, salvo Nicolás Otamendi, nadie dio la cara ni enfrentó a la prensa para dar una explicación de este momento complejo. Eduardo Coudet no podía hacerlo porque estaba suspendido y Ariel Broggi -su ayudante de campo- tampoco dialogó con los medios.

La derrota ante Barracas Central incrementa una estadística lapidario que deja en claro lo que es River desde hace un tiempo: un equipo que no es capaz de levantar cabeza tras recibir un primer golpe. Desde noviembre de 2024 que el Millonario no revierte un resultado luego de recibir el primer gol. Ya son 20 los meses sin dar vuelta un partido.

River perdió 1 a 0 contra Barracas Central. (Foto: Getty).

18 derrotas y 8 empates

En estos últimos 20 meses, River empezó perdiendo en 26 oportunidades y nunca pudo revertir la situación. En total fueron 18 los partidos en los que perdió y solamente en 8 de esos 26 pudo rescatar un punto. Cabe recordar que la última vez que se repuso ante esta situación fue el 6 de noviembre de 2024 ante Instituto en Córdoba en un partido que terminó 3 a 2 para el Millonario.

DATOS CLAVE

River Plate cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el Estadio Monumental.

cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el Estadio Monumental. El defensor Nicolás Otamendi fue el único futbolista en hablar tras la derrota.

fue el único futbolista en hablar tras la derrota. River Plate no revierte un resultado en contra desde noviembre de 2024.