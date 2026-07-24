Franco Colapinto se accidentó en la FP2 del GP de Hungría y provocó bandera roja

Luego de ceder el auto en la primera práctica libre a Paul Aron, Franco Colapinto se subió a su A526 para formar parte de la segunda tanda de entrenamientos en el Gran Premio de Hungría. Sin embargo, a la media hora de actividad, terminó contra las contenciones, causando bandera roja.

El Gran Premio de Hungría lo ves en Disney+

El piloto argentino perdió la parte trasera de su Alpine en entrada a la última curva del circuito, lo cual lo llevó a bloquear el eje trasero, dar un trompo y deslizarse sin control hasta impactar el ala posterior contra las barreras de seguridad. Esto terminó la tanda para Colapinto.

El auto quedó dañado en toda la parte trasera, que deberá ser reparada para la jornada de sábado, ya que no podrá seguir compitiendo en las pruebas libres de este viernes, en las que apenas pudo rodar durante media hora.

El accidente de Colapinto en la FP2 de Hungría

https://twitter.com/SC_ESPN/status/2080677847601983939

El argentino preguntó qué había pasado en la radio, ante lo cual su ingeniero, Stuart Barlow, le comunicó que se había bloqueado el eje trasero del auto apenas pisó el freno e inició la curva. Franco luego llegó al box y habló tanto con Barlow como con Flavio Briatore, personalmente.