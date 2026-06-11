Pierre Gasly se sinceró tras la sanción en Mónaco: “No hay nada en toda mi carrera que me haya puesto tan triste”

El francés se refirió nuevamente al podio que había conseguido en Mónaco pero que se le terminó arrebatando por sanciones de la FIA.

El Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana fue como un puñal para Pierre Gasly. El francés había logrado meter al Alpine en zona de podio, pero sanciones cuestionables por exceso de velocidad en el pitlane lo terminaron retrasando al séptimo puesto.

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Alpine está cuestionando ahora mismo esas decisiones de los comisarios, y aunque su reclamo sea satisfactorio, es prácticamente imposible que modifiquen los resultados. Algo que, para el francés, fue un duro golpe. El más duro de su carrera, tal y como reveló en diálogo con los medios este jueves.

Gasly continúa incrédulo por lo sucedido en Mónaco. (Getty)

“Honestamente, ha sido el día y la carrera más difícil, el después de la carrera más difícil de gestionar personalmente. Creo que no hay nada en toda mi carrera que me haya puesto tan triste. No sé si es frustración, no sé cómo realmente explicarlo, pero ha sido realmente muy complicado”, reconoció Gasly en la previa del GP de Barcelona.

“Creo que si tuviera un auto para hacer podios todos los fines de semana, sería muchísimo más fácil procesarlo y pasar a otra cosa, pero en mi carrera no ha sido el caso, tengo 5 podios…“, expresó. “Han habido muchas discusiones con el equipo y los abogados con respecto a toda la situación, con lo que está pasando”, admitió para completar su palabra sobre el tema.

El tercer puesto de Gasly fue quitado por sanciones polémicamente aplicadas. (Getty)

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Alpine está apelando las sanciones a Gasly

Este jueves han comenzado las audiencias para evaluar si los comisarios deportivos actuaron mal al sancionar a Pierre Gasly con dos penalidades por exceder la velocidad en zona de boxes por 0.1 km/h y 0.4 km/h, respectivamente. Esto tiene que pasar varias fases antes de llegar a una resolución, y la primera ha sido aprobada.

El Derecho de Revisión de las penalidades fue encontrado admisible por los comisarios de la primera audiencia, lo cual llevará el reclamo a la siguiente fase, habiendo superado los cuatro criterios necesarios de esta primera fase. Aunque hay un largo camino antes de una decisión.

Alpine está apelando las sanciones de Mónaco, pero no se espera que recupere la posición Gasly. (Getty)

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