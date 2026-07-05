Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 4 millones a Alpine tras el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026

Los 3 puntos acumulados por el 9° puesto de Colapinto y el 10° de Gasly le dieron una fortuna a la escudería liderada por Flavio Briatore.

De menor a mayor, Franco Colapinto y Pierre Gasly cerraron el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 con puntos dobles para Alpine. En Silverstone, ambos pilotos lograron ubicarse en el Top 10 en la carrera principal a pesar de haber presentado problemas en la clasificación.

El argentino partió desde la 19° posición y, tras una buena largada y gran ritmo de carrera, logró culminar el Gran Premio en el 9° lugar, aprovechando el abandono de Max Verstappen y una sanción a Kimi Antonelli. El francés, por su parte, llegó inmediatamente detrás de su compañero, en el 10° lugar.

De esta manera, los pilotos de Alpine sumaron un total de 3 unidades este fin de semana, puntos clave para que la escudería francesa se mantenga en la quinta posición en el Campeonato de Constructores. Además, significaron millones para el equipo de Enstone.

En cuanto a dinero, los 2 puntos obtenidos por Colapinto simbolizaron U$D2.931.820 para las arcas de Alpine, mientras que la unidad conseguida por Gasly generó una ganancia de U$D1.465.910. En total, los 3 puntos del equipo en este fin de semana significan U$D4.397.730.

Colapinto y Gasly en Silverstone. (Foto: Getty)

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

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Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

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Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

Campeonato de constructores de la F1 2026

Mercedes – 333 puntos Ferrari – 255 puntos McLaren – 179 puntos Red Bull – 128 puntos Alpine – 60 puntos Racing Bulls – 59 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 6 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Datos clave

Franco Colapinto logró el 9° lugar en el GP de Gran Bretaña 2026.

logró el 9° lugar en el GP de Gran Bretaña 2026. U$D 4.397.730 recaudó Alpine tras los resultados de sus dos pilotos.

recaudó Alpine tras los resultados de sus dos pilotos. Pierre Gasly finalizó 10° y aportó un punto fáctico para el equipo.