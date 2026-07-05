La maniobra de Pierre Gasly que molestó a Franco Colapinto y casi lo saca de la carrera: “Es inaceptable”

Hay fricción en Alpine por lo que pasó entre Gasly y Colapinto, más allá del gran resultado de ambos.

Franco Colapinto remontó 10 posiciones y terminó 9º el Gran Premio de Gran Bretaña, tras largar en el puesto 19. Sin embargo, su epopeya en Silverstone podría no haber sido tal, y su carrera podría haber terminado en menos de una vuelta. Todo producto de una agresiva y desleal maniobra de su propio compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Pierre Gasly llegó a la curva 6 de esa primera vuelta batallando con Esteban Ocon, lo cual permitió que Franco Colapinto encuentre un lugar en el interno e intente meter el auto. Sin embargo, su compañero cambió fugazmente de dirección para ocupar ese lugar y dejar sin espacio a Franco. Si no fuera porque el argentino corrió el auto y levantó el pie del acelerador, la carrera de ambos podría haber terminado allí.

Una imprudencia de Gasly, haya visto a Colapinto o no, que irritó al argentino, quien se quejó inmediatamente por la radio con su ingeniero: “Qué diablos está haciendo Pierre? ¿Qué diablos? Me cerró. Se movió en el frenaje, ¿Qué está haciendo? ¡Casi chocamos! Es inaceptable“, expresó con molestia y algún exabrupto de por medio, mientras Stuart Barlow intentaba calmarlo y explicarle lo sucedido.

Una vez terminada la carrera y consultado por la maniobra nuevamente, Colapinto mostró que seguía disgustado por lo que hizo Gasly, pero fue un tanto más cauteloso. Hizo un silencio que dijo más que cualquier palabra y luego declaró: “No sé, vean la cámara a bordo… Estuvo muy cerquita, pero lo hablaremos después“. Contundente con su compañero en Alpine.

Los dos puntos de vista de la maniobra

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Analizando los puntos de vista se nota que el cambio brusco de dirección de Gasly es un fallo grave en el manejo del piloto francés, ya que la presencia de Colapinto era visible en su espejo retrovisor izquierdo y termina cerrándole el paso de forma agresiva por demás, haya sido su intención o no. Será algo que tendrán que charlar en la interna de Alpine.

En cualquier caso, Franco Colapinto terminó la carrera por delante de su compañero, a quien le hizo un undercut por estrategia, parando antes, y aprovechando los problemas en la parada de Gasly, que se demoró más de lo esperado en boxes.

Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.