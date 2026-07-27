Pierre Gasly apuntó contra Alpine luego de un mal GP de Hungría: “El auto no es bueno”

Fin de semana fallido para Alpine en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1. Pierre Gasly terminó en el puesto número 12, mientras que Franco Colapinto quedó decimoquinto. Ninguno de los dos sumó puntos y la escudería francesa fue superada por Racing Bulls, siendo relegada al sexto puesto.

Una vez finalizado el GP de Hungría, Pierre Gasly dialogó con la prensa y dejó un duro mensaje: “Lamentablemente, no somos lo suficientemente rápidos; esa es la realidad del momento. Hemos estado detrás de los Racing Bulls y los Audis durante las últimas carreras”.

Además, agregó: “Creo que intentamos todo: tuvimos una buena estrategia, tuvimos un buen inicio, traté de aguantar lo más que pude. En el auto, en términos de sensaciones, no es realmente bueno. No responde en absoluto a lo que intentamos hacer. Es muy inconsistente con el tema del viento, hay muchas cosas en las que mejorar”.

Pierre Gasly. (Foto: Getty).

¿Qué se viene en el Fórmula 1?

Se vienen unas semanas sin competición en la Fórmula 1. La actividad recién vuelve el fin de semana del 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos, que se desarrolla en el emblemático circuito de Zandvoort. Allí, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly buscarán volver a sumar puntos par Alpine e intentar superar a Racing Bulls en el campeonato de constructores.

La tabla de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 219 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 169 puntos George Russell (Mercedes) – 160 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 138 puntos Lando Norris (McLaren) – 128 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 109 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 68 puntos Liam Lawson (RB) – 43 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Arvid Lindblad (RB) – 23 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos

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Campeonato de constructores

Mercedes – 379 puntos Ferrari – 307 puntos McLaren – 220 puntos Red Bull – 177 puntos RB – 66 puntos Alpine – 61 puntos Haas – 21 puntos Audi – 12 puntos Williams – 11 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE