Pierre Gasly señaló a la escudería que podría vencer a Alpine en Mónaco: “Se aprovecharán del turbo de Ferrari”

El francés cree que Alpine tendrá rivales cercanos en rendimiento, a diferencia de lo que fueron las últimas carreras.

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 es este fin de semana y dará inicio a la gira europea. Sin embargo, no es una carrera similar a cualquier otra, puesto que el circuito callejero presenta el trazado más angosto, trabado y lento de la temporada. Algo que para Alpine no termina de ser del todo positivo.

El GP de Mónaco está en Disney+

Y así lo reconoció Pierre Gasly, quien admitió tener cierta desventaja en el GP de Mónaco contra rivales que han estado por debajo suyo en lo que va de la temporada. El francés señaló especialmente a Haas como un equipo que puede sacar rédito de correr en Mónaco, gracias al turbo de Ferrari que tienen en el auto.

Ferrari ha demostrado tener la unidad de potencia con mejor aceleración de este 2026, y Haas es su cliente, por lo que podrán aprovecharse de eso: “Vamos a usar muchísimo la primera, que casi nunca usamos. El hecho de que vayas a una velocidad muy baja, a unas revoluciones muy bajas, hace que el turbo sea mucho más fácil de manejar cuando tienes uno como el de Ferrari“, explicó Gasly.

Gasly cree que Alpine no se beneficia de Mónaco. (Getty)

“Se aprovecharán del turbo de Ferrari“, destacó el francés, aunque cree que Mercedes tiene cómo contrarrestar esto: “Por otra parte, sé que Mercedes está preparada y que tendrán cosas preparadas para intentar optimizarlo al máximo. Pero mientras no lo hayamos probado realmente en la pista, sigue siendo un poco complicado decirlo.”

Alpine le ha ganado consistentemente a Haas en estas últimas carreras, y le ha sacado 16 puntos de ventaja en el campeonato (35 a 19), aunque si lo que Gasly cree termina transformándose en cierto, bien podría ser una carrera en la que Ocon y Bearman les recorten en la tabla.

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Haas será el gran rival de este fin de semana para Alpine. (Getty)

Los horarios del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12:00hs

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

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Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00hs

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