El expiloto de la máxima categoría señaló las falencias de uno de los actuales competidores y lo advirtió sobre lo que podría ocurrirle próximamente.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanuda este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Aunque solo se completaron cuatro fechas en lo que va de la campaña, los rendimientos ya permiten sacar conclusiones y Ralf Schumacher, fiel a su estilo, no tuvo inconvenientes en compartirlas sin filtro.

Seguí toda la Fórmula 1 a través de Disney+

En la versión alemana del podcast de Sky Sports, el expiloto de la máxima categoría y hermano de la leyenda, disparó fuerte contra Esteban Ocon, a quién criticó por su actual rendimiento a bordo de Haas y vislumbró una posible salida antes del final de la temporada.

“Una cosa está clara: Ocon no es lo suficientemente bueno. En el mejor de los casos, está al mismo nivel que Bearman, y la mayoría de las veces es peor”, explicó Schumacher sobre el francés, que sacó apenas 1 punto en la campaña contra los 17 que acumula su compañero.

Ocon y Bearman, pilotos de Haas. (Foto: Getty)

Además, puso sobre la mesa el comportamiento de Ocon en sus escuderías: “Es difícil de entender, porque cuando conoces a Esteban Ocon, es un tipo increíblemente amable y elocuente. Pero realmente parece ser complicado dentro del equipo. Sobre todo cuando también es más lento. Eso fue lo que pasó con Pierre Gasly en Alpine, y ahora ocurre lo mismo con Bearman en Haas”.

Y deslizó que podría salir antes del final de la temporada, descartando también su presencia en la categoría en 2027: “No me imagino que volvamos a ver a Ocon el año que viene. Es casi seguro, a menos que algún equipo tenga un problema grave. No es descabellado pensar que ellos (Haas) ya empiecen a buscar a otra persona esta temporada”.

Publicidad

Los pilotos que podrían reemplazar a Ocon en Haas

La escudería norteamericana, que está asociada con la japonesa Toyota, podría pegar un volantazo con la salida de Esteban Ocon. Para ello, el director Ayao Komatsu debería decidir quién se sube a su monoplaza, ya que cuenta con dos pilotos de reserva.

Jack Doohan quiere volver a la F1. (Foto: Getty)

El primero es el japonés Ryo Hirakawa, el de mayor antigüedad, con experiencia en prácticas libres de la Fórmula 1 entre 2024 y 2025. El otro es nada menos que Jack Doohan, a quien Franco Colapinto le sacó el asiento de Alpine en 2025. El australiano se sumó este año como relevo y ya sabe lo que es disputar Grandes Premios en la máxima categoría.

Publicidad

Encuesta¿Quién debería terminar la temporada en Haas? ¿Quién debería terminar la temporada en Haas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave