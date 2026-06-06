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Selección Argentina

Argentina vs. Honduras en vivo y online por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

La Albiceleste jugará su primer amistoso en Texas. Transmiten Telefé, TyC Sports y LPF Play.

Argentina vs. Honduras: la previa
© Getty ImagesArgentina vs. Honduras: la previa

Este sábado 6 de junio a partir de las 21, la Selección Argentina jugará su primer amistoso previo al Mundial 2026 ante Honduras. Con el Kyle Field como escenario, el equipo de Lionel Scaloni buscará ajustar detalles para llegar de la mejor manera al debut en Estados Unidos.

La Albiceleste cuenta con varias ausencias importantes por cuestiones físicas, como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Será una gran oportunidad para varios que corren de atrás. El compromiso se podrá ver por TyC Sports, Telefé y la plataforma LPF Play.

Scaloni debe elegir al jugador 26

Esta mañana, Argentina confirmó la baja de Leonardo Balerdi por lesión, dejando un lugar libre en la lista de 26. El DT puede elegir entre Agustín Giay (hoy será titular), Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Germán Pezzella, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Marcos Acuña y Kevin Mac Allister.

Dónde ver el partido

El encuentro entre la Selección Argentina y Honduras se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TyC Sports, Telefé y la plataforma LPF Play.

Posible formación de Argentina

La Albiceleste formaría con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Joaquín Alis
Joaquín Alis
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