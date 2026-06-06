Argentina vs. Honduras en vivo y online por un amistoso internacional previo al Mundial 2026: minuto a minuto

Este sábado 6 de junio a partir de las 21, la Selección Argentina jugará su primer amistoso previo al Mundial 2026 ante Honduras. Con el Kyle Field como escenario, el equipo de Lionel Scaloni buscará ajustar detalles para llegar de la mejor manera al debut en Estados Unidos.

La Albiceleste cuenta con varias ausencias importantes por cuestiones físicas, como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez. Será una gran oportunidad para varios que corren de atrás. El compromiso se podrá ver por TyC Sports, Telefé y la plataforma LPF Play.