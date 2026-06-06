Lautaro Martínez cree que su Mundial puede ser mejor que el de Qatar 2022: “Me preparé mucho mentalmente”

El Toro llega de manera óptima a esta Copa del Mundo y ve a la Selección Argentina como candidata a ganar el certamen nuevamente, aunque ahora con él teniendo mayor injerencia.

Lautaro Martínez fue la gran figura de la Selección Argentina en el primer amistoso de esta previa del Mundial 2026. Ante Honduras, el bahiense convirtió el gol de penal que abrió la cuenta y luego asistió con un sutil recurso a Giuliano Simeone para que el encuentro finalice con ese 2 a 0 en el marcador.

A falta de un amistoso más, que se jugará el próximo martes en Alabama ante Islandia, el Toro sigue confirmado una cuestión no menor, que estaba preestablecida incluso antes del compromiso contra Honduras: es uno de los jugadores de la Selección Argentina que mejor llega al Mundial.

Goleador de la Serie A, campeón en Italia de liga y copa y óptimo físicamente, Lautaro Martínez quiere que la Copa del Mundo 2026 sea su torneo, algo que no pudo lograr en Qatar 2022.

Entre molestias físicas y complicaciones deportivas, el Toro terminó el Mundial pasado como campeón, pero sin convertir goles y perdiendo el puesto con Julián Álvarez. Ahora, está decidido a dejar eso atrás y ser figura en el certamen venidero. Así lo manifestó tras el triunfo con Honduras. “Muy contento de volver a representar a mi país en una Copa del Mundo. Me he preparado muy bien, mentalmente más que nada. Individualmente no me fui como quería de Qatar, independientemente del resultado final“.

En paralelo, el delantero, que llegó a los 37 goles con la camiseta de la Selección, habló sobre el triunfo de esta noche: “Muy feliz porque pudimos ganar. Empezamos a probar lo que es la temperatura y las canchas, porque se va a hacer pesado”.

🗣️ "ME HE PREPARADO MUY BIEN MENTALMENTE, PORQUE VOS SABÉS LO QUE SIGNIFICÓ QATAR PARA MÍ. NO LLEGUÉ COMO QUERÍA"



🎙️ Lautaro Martínez se refirió a cómo llega físicamente al Mundial y lo contrastó con la previa a Qatar 2022.



🎙️ @gastonedul pic.twitter.com/9vlybpHmf8 — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

Publicidad

Por último, habló de la baja reciente de Leonardo Balerdi, la cual lamentó, y reveló que considera a la Selección Argentina como candidata a ganar este Mundial: “Tenemos que ir a defender lo que logramos en Qatar, será duro pero vamos a darlo todo para dejar a Argentina en lo más alto posible“, cerró.

Cuándo vuelve a jugar Argentina

Luego del triunfo frente Honduras, a la Selección disputará un compromiso más antes de su debut en el Mundial ante Argelia. El amistoso restante será el próximo martes 9 de junio, a 48 horas del inicio de la Copa del Mundo, ante Islandia, en la ciudad estadounidense de Alabama. El duelo está pautado para las 22 horas (horario argentino) de dicho martes.

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

Publicidad

En síntesis