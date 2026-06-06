Franco Colapinto lamentó su eliminación en la Q2 del GP de Mónaco: “Una pena”

El argentino quedó afuera en Q2, aseguró el puesto 14° para la largada y analizó su performance previa al GP de Montecarlo.

Franco Colapinto no tuvo una buena actuación en la qualy, algo que ya se había anticipado con la FP3, donde quedó 19°. Ahora, el piloto argentino adelantó algunos lugares y largará 14° en el GP de Mónaco, que se correrá este domingo.

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El piloto de Alpine, que esta temporada está teniendo mejores resultados que lo que se vio en 2025, analizó su performance luego de quedar eliminado en la Q2 y criticó la mecánica del A526 de la escudería francesa. “Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante”, aseguró en rueda de prensa.

“Cuando no te sentís muy bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas, el primer sector iba bien. En el segundo sector y las curvas más lentas me está costando un montón este fin de semana. Cuando voy para atrás, bloquea atrás, cuando voy para adelante, bloquea adelante”, enfatizó. A lo que agregó: “Es una desconexión muy rara y no le estamos encontrando la vuelta”.

"Cuando no te sentís tan bien con el auto creo que cuesta mucho tiempo"



Franco Colapinto tras quedar afuera en Q2 y asegurar el 14° lugar de largada para el #MonacoGP



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Si bien se mostró algo satisfecho por cómo largará en la carrera de este domingo, el bonaerense de 23 años volvió a excusarse: “Dimos un pasito, pero una pista como Mónaco cuando no tenés esa confianza, se complica. Así que estuve muy cerca y creo que con ese feeling feo que tuve todo el fin de semana habré quedado, seguramente, a dos décimas de la Q3, o un poco menos. Es bueno, pero obviamente que es una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto“, dijo.

Para finalizar, se mostró optimista de cara al GP de Mónaco, pero muco más aún de cara a lo que será la próxima carrera, el domingo 14 de junio en España: “Trabajaremos para estar un poquito mejor mañana y volver mejor en Barcelona”, sentenció.

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La parrilla de largada para el GP de Mónaco

– Kimi Antonelli (Mercedes) – Max Verstappen (Red Bull) – Lewis Hamilton (Ferrari) – Charles Leclerc (Ferrari) – Isack Hadjar (Red Bull) – George Russell (Mercedes) – Oscar Piastri (McLaren) – Lando Norris (McLaren) – Pierre Gasly (Alpine) – Liam Lawson (VCARB) – Alex Albon (Williams) – Carlos Sainz (Williams) – Nico Hulkenberg (Audi) – Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (VCARB) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Ollie Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

¿A qué hora es la carrera del GP de Mónaco?

Luego de las tres instancias de prácticas libre y la qualy, solo queda la carrera de este domingo en Montecarlo. La misma será a las 10 de la mañana de Argentina (15 horas de Mónaco) y se podrá sintonizar a través de Disney+.