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Lisandro Martínez lamentó la lesión de Balerdi que lo dejó afuera del Mundial: “Tiene que servirnos de motivación”

Tras el triunfo de Argentina por 2-0 ante Honduras, Licha reveló la postura del plantel ante la baja de su compañero.

Lisandro Martínez en la Selección Argentina.
© @lisandromartinezLisandro Martínez en la Selección Argentina.

Este sábado por la noche, la Selección Argentina venció 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, en el duelo correspondiente a un amistoso internacional que sirve de preparación para la inminente Copa del Mundo 2026. Sin embargo, al término del compromiso, Lisandro Martínez rompió el silencio, habló de Leonardo Balerdi y de lo que viene.

Cabe recordar que el defensor sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, lo que derivó en que sea desafectado para disputar el Mundial que se lleva a cabo en Norteamérica. La lesión ocurrió durante el entrenamiento del viernes y se sometió a los estudios médicos correspondientes, pero los resultados solo confirmaron lo que se suponía desde un principio.

Lo cierto es que, ni bien terminó el partido, Lisandro sentenció: “Lo de Leo Balerdi es durísimo“. Inmediatamente después, continuó con su descargo y manifestó: “Le dimos nuestro apoyo, le mandamos mucha fuerza“. Sin embargo, en vez de tomarlo negativamente, dio vuelta la moneda y fue ahí cuando expresó: “Tiene que servirnos de motivación para seguir dejando la vida“.

Por otro lado, analizó lo que será la Copa del Mundo en la que buscarán defender la corona. “Este grupo está dispuesto a esto, me encanta la mentalidad que tiene“, soltó Martínez sin titubear al decirlo. No conforme con esa declaración, el zaguero central también sostuvo: “Estamos para jugar partido a partido dando lo mejor, tratando de dejar a nuestro país en lo más alto“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el defensor amplió su discurso al respecto. “La preparación es siempre la misma, siempre enfocados en mejorar y llegar lo mejor posible“, aseguró sobre los trabajos en los entrenamientos. “Para nosotros, cada partido es una final y se vio reflejado en las ganas que pusimos“, remató sobre el final de la entrevista post partido.

Imagen

Lisandro Martínez en Argentina – Honduras. (Getty Images)

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Nahuel de Hoz
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