7a0 – Sete a Zero: qué es el juego viral que todos están jugando en la previa del Mundial 2026

Está gratis y se puede jugar sin descargar nada directamente desde navegador en PC y celulares.

Se viene el Mundial 2026 y, en la previa del torneo máximo, salió un juego de navegador. Gratuito y en el que sin descargar nada, puedes armar la selección de tus sueños y competir en una Copa del Mundo contra las mejores selecciones de toda la historia, buscando levantar el trofeo máximo.

El juego, desarrollado por un desarrollador brasileño, recopila selecciones nacionales de 1970 a 2026, con todos los convocados de cada una de ellas y una valoración general para cada jugador.

Cómo jugar 7a0 – Sete a Zero

El juego está disponible en su página oficial dentro de un navegador, por lo que debes abrir tu navegador y buscar 7a0 – Sete a Zero para que te aparezca. No es necesario descargar nada, registrarse ni comprar nada. El juego es completamente gratuito.

Toca el dado y sale una selección aleatoria. Tienes un comodín para cambiar.

El modo de juego es muy sencillo: de forma aleatoria, te toca una selección de las disponibles y de un Mundial específico. Debes elegir un nombre de toda la convocatoria y sumarlo a tu once ideal. A medida que vayas completando, cada vez menos lugares que te quedarán disponibles.

El nivel de tu equipo depende de la valoración de tus jugadores. Elige bien.

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Una vez que completes los once jugadores, iniciarás tu camino a la Copa del Mundo, con el viejo formato: tres partidos de fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final. Tienes que llegar al final para lograr levantar la Copa.

Si ganas todos los partidos salis campeón, o también podés comerte 6 con la Brasil del 2002.

Cabe destacar que, para hacer las cosas un poco más difíciles, hay un modo de juego donde no puedes ver las valoraciones de todos los jugadores y debes guiarte por lo que sabes de fútbol a la hora de elegir tus futbolistas para luego simular el mundial.

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Este es el juego que se está volviendo furor en redes sociales y varios streamers ya probaron. Un modo de juego conocido como “Roguelike”, que empezó con otros juegos como Pokémon (PokeLike) y que llega al fútbol para el mejor momento: el Mundial.